Ιράν: Πέθανε ο πρώην ΥΠΕΞ Χαράζι που τραυματίστηκε σοβαρά σε βομβαρδισμό

Νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού του στην Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα

Φωτ. ΕΡΑ
Πέθανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και σύμβουλος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο Καμάλ Χαράζι.

Ο Χαράζι νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού του στην Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε μια από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη την 1η Απριλίου επλήγη μεταξύ άλλων το σπίτι της οικογένειας Χαράζι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο πρώην επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας (1997-2005) και να σκοτωθεί η σύζυγός του.

«Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο»

«Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο αλλά δεν θα απεμπολήσει τα δικαιώματά του», υπογραμμίζεται σε μήνυμα του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ηρωικό έθνος του Ιράν αναδείχθηκε νικητής στο πεδίο αυτής της μάχης», υποστηρίζει και επισημαίνει πως η Τεχεράνη θεωρεί όλα τα κατά τόπους μέτωπα αντίστασης ως ένα ενιαίο.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης διαβεβαιώνει πως η Τεχεράνη δεν θα αφήσει ατιμώρητους τους εγκληματίες που επιτέθηκαν στο Ιράν, θα αξιώσει πολεμικές αποζημιώσεις και θα ακολουθήσει νέα τακτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Συμβουλεύει τους πολίτες να παραμείνουν στους δρόμους παρά τις «διαπραγματεύσεις με τον εχθρό», ενώ καλεί τα κράτη του Κόλπου να είναι προσεχτικά απέναντι στις «ψεύτικες υποσχέσεις του Σατανά».

Στο μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αξιοποιηθούν για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το γραφείο του.

«Οι προσεχείς διαπραγματεύσεις τις ερχόμενες ημέρες πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό για (να επιτευχθεί) διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Είναι κρίσιμης σημασίας να μην δοθεί η ευκαιρία σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία, τόνισε και συμπλήρωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε τρόπο σε αυτήν τη διαδικασία.

Οπτική Γωνία / Ο Τραμπ έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από το Ιράν

Εδώ και χρόνια αξιωματούχοι μιλούσαν για τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε η αποσταθεροποίηση του Ιράν, και η δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα τους επαληθεύει.
