Ιράν: Ο ΟΗΕ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» μετά από νέο πλήγμα κοντά σε πυρηνικό σταθμό 

Η περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν δέχθηκε νέο πλήγμα, το τέταρτο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ιρανικές αρχές, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Ένας εργαζόμενος του σταθμού σκοτώθηκε, ανακοίνωσε η ιρανική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, η οποία απέδωσε την επίθεσηστις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Καμία από τις δύο χώρες δεν έχει επιβεβαιώσει της εμπλοκή της.

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν και κατασκευάστηκε με τη συνδρομή της Ρωσίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το περιστατικό, σημειώνοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας. Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις «δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο επιθέσεων» και κάλεσε σε μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθεί πυρηνικό ατύχημα.

Ιράν: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον Αμερικανό αεροπό

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων κατά στόχων σε κράτη του Κόλπου, στο Ιράκ και στο Ισραήλ, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και από συντρίμμια αναχαιτισμένων πυραύλων.

Σε εξέλιξη παραμένουν και οι έρευνες για τον εντοπισμό δεύτερου μέλους πληρώματος αμερικανικού μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε την Παρασκευή, ενώ ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες έχει ήδη διασωθεί.

Σύμφωνα με ιρανικές αρχές, τα βασικά τμήματα του πυρηνικού σταθμού δεν υπέστησαν ζημιές και η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά.

Η Ρωσία έχει ήδη απομακρύνει μεγάλο μέρος του προσωπικού της από την εγκατάσταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση όσων παραμένουν.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντασης στη διεθνή σκηνή, με τις πρόσφατες εξελίξεις να εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι ένα σοβαρό ατύχημα θα είχε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Παράλληλα, ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι επλήγησαν και άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων πετροχημικά συγκροτήματα, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επιστημών της χώρας, περισσότερα από 30 πανεπιστήμια έχουν δεχθεί πλήγματα από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Επισκεπτόμενος πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις που επλήγησαν, χαρακτήρισε τις επιθέσεις απαράδεκτες, τονίζοντας ότι «καμία πολιτισμένη χώρα δεν στοχοποιεί την εκπαίδευση και την έρευνα».

Με πληροφορίες από BBC