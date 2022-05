Ιράν: Κατέρρευσε πολυόροφο κτίριο - Τουλάχιστον πέντε νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι

Ένα κτίριο δέκα ορόφων στο Αμπαντάν του Ιράν κατέρρευσε το μεσημέρι της Δευτέρας με πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον άλλοι 80 είναι εγκλωβισμένοι ως αποτέλεσμα μερικής κατάρρευσης του κτιρίου, σύμφωνα με την τοπική κρατική τηλεόραση.

«Τμήματα του 10όροφου κτιρίου Metropol, που βρίσκεται στο Αμπαντάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουζεστάν, κατέρρευσαν», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ακόμη υπό κατασκευή, σύμφωνα με το Al Arabiya.

Επί του παρόντος, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κτίριο κατέρρευσε. Βίντεο με εικόνες καταστροφής έχουν αρχίσει να κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου αν και η εγκυρότητά τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

