ΗΠΑ: Συνταξιούχος βετεράνος στη Βιρτζίνια ήθελε να τον πιάσουν οι κάμερες ενώ οδηγούσε και είχε λόγο

Αγωγή κατά της εταιρείας που διαχειρίζεται τις κάμερες στους δρόμους, κατέθεσε ένας άνδρας στη Βιρτζίνια.

Ο Lee Schmidt, ένας συνταξιούχος βετεράνος, ήθελε να μάθει περισσότερα για τις κάμερες που καταγράφουν τις πινακίδες κυκλοφορίας και παρακολουθούν το Νόρφολκ της Βιρτζίνια, όπου ζει.

Έτσι, μήνυσε μαζί με έναν συνενάγοντα και έναν νομικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, παίρνοντας την απάντηση πως 176 κάμερες σε όλη την πόλη κατέγραψαν την τοποθεσία του 526 φορές μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 2 Ιουλίου, σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στη δικογραφία. Αυτό σημαίνει περίπου τέσσερις φορές την ημέρα.

«Είναι ένας απίστευτα υψηλός αριθμός. Ήταν σοκαριστικός», δήλωσε ο Schmidt στο NBC News. «Το επίπεδο ανατριχίλας απλώς ανέβηκε κατακόρυφα».

Οι κάμερες λειτουργούν από την Flock Safety, μια εταιρεία που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και τώρα αυτοαποκαλείται «το μεγαλύτερο δημόσιο-ιδιωτικό δίκτυο ασφαλείας» στη χώρα.

Ιδρυμένη το 2017, η Flock προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού επιτήρησης που καταγράφει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων drones, ανιχνευτών πυροβολισμών ήχου και βιντεοκάμερες που φοριούνται στο σώμα για αστυνομικούς, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να συνδυαστούν με τα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας που περιλαμβάνουν τα πάντα, από βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης έως χάρτες πραγματικού χρόνου.

Η Flock είναι σχετικά νέα στην αγορά αυτόματων αναγνωστών πινακίδων κυκλοφορίας (ALPR), αλλά έχει γίνει ο μεγαλύτερος πάροχος της τεχνολογίας στη χώρα. Η Flock έχει και μοντέλα συνδρομής τόσο για ιδιώτες όσο και για δημόσιους φορείς.

Η αγωγή αφορά συγκεκριμένα τα ALPR στο Νόρφολκ, διαπιστώνοντας ότι η εταιρεία σύναψε συμφωνία 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων με την πόλη για το σύστημα καμερών μέχρι το τέλος του 2027.

Η επιτήρηση με κάμερες υπάρχει σχεδόν παντού στην Αμερική και με μεγαλύτερη επίγνωση και κατανόηση της τεχνολογίας, οι πολίτες αρχίζουν να θέτουν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το τι και ποιος παρακολουθεί.

Ο Schmidt είναι ένας από τους δύο ενάγοντες στην αγωγή κατά του Νόρφολκ. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα είναι ένα από τα περισσότερα από 5.000 σε όλη τη χώρα που χρησιμοποιούν κάμερες ALPR από την Flock Safety. Η Flock πωλεί επίσης, την τεχνολογία της σε πάνω από 1.000 εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και σε ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών.

Το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ παρέπεμψε το NBC News στην πόλη του Νόρφολκ για σχολιασμό. Ένας εκπρόσωπος της πόλης δήλωσε ότι δεν σχολιάζει τις τρέχουσες δικαστικές διαμάχες.

Για χρόνια, οι ALPR καλύπτουν αθόρυβα τους δρόμους και τους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ, τραβώντας φωτογραφίες από κάθε αυτοκίνητο που περνάει και αποθηκεύοντας την ώρα και την τοποθεσία σε περίπτωση που αργότερα αποδειχθεί χρήσιμη για μια αστυνομική έρευνα. Συνήθως, οι οδηγοί δεν γνωρίζουν πόσο συχνά καταγράφονται τα ταξίδια τους.

Ωστόσο, η αγωγή κατά του Νόρφολκ ρίχνει φως στο πόσο συχνά καταγράφονται οι κινήσεις των οδηγών χωρίς ένταλμα για αυτές τις πληροφορίες.

Η Flock άρχισε να εγκαθιστά κάμερες στο Νόρφολκ, όπου κατοικούν περίπου 230.000 άνθρωποι, το 2023, και τώρα υπάρχουν 176 σε όλη την πόλη, αναφέρει η δικογραφία. Τα δεδομένα αδειών του Νόρφολκ έχουν προσπελαστεί περίπου 200.000 φορές.

Η συνενάγουσα του Schmidt, Crystal Arrington, εργαζόμενη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που ζει κοντά, παρακολουθούνταν ακόμη περισσότερο. Η τοποθεσία της καταγράφηκε 849 φορές μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 3 Ιουλίου, κατά μέσο όρο περισσότερες από έξι φορές την ημέρα.

Ένα άτομο στην ευρύτερη περιοχή του Νόρφολκ, το οποίο αναφέρεται αλλά δεν κατονομάζεται στην αγωγή, καταγράφηκε 14 φορές σε διάστημα 6 1/2 ωρών, αναφέρεται.

Ο Schmidt και η Arrington εκπροσωπούνται από το Ινστιτούτο Δικαιοσύνης, μια μη κερδοσκοπική, φιλελεύθερη δικηγορική εταιρεία που υποστηρίζει στην υπόθεση ότι η χρήση των καμερών χωρίς ένταλμα συνιστά παράλογη συνθήκη που παραβιάζει την Τέταρτη Τροπολογία.

Η αγωγή ζητά την απενεργοποίηση των καμερών και τη διαγραφή όλων των δεδομένων των εναγόντων.

Ένας εκπρόσωπος του Flock δήλωσε ότι προηγούμενες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας του Μαρτίου με το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις, διαπίστωσαν ότι οι συσκευές ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας δεν παραβιάζουν την Τέταρτη Τροπολογία.

Με πληροφορίες από NBC