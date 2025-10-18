ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μαδούρο υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Βενεζουέλα

Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ και γιατί η Βενεζουέλα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μαδούρο υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από το Καράκας Facebook Twitter
φωτ. αρχείου: Getty
0

Η ένταση στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αυξάνεται επικίνδυνα, καθώς η στρατιωτική κινητοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική μετατρέπεται από «επιχείρηση κατά των ναρκωτικών» σε μια στρατηγική υψηλής πίεσης με στόχο τον Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με πηγές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Ουάσινγκτον δεν επιδιώκει πλέον απλώς την πάταξη της διακίνησης, αλλά την απομάκρυνση του προέδρου και των στενών του συνεργατών — ειρηνικά, αν γίνεται, ή με τη χρήση στοχευμένης στρατιωτικής δύναμης αν χρειαστεί.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή εδώ και τρεις δεκαετίες. Πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και ειδικές δυνάμεις έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία, ενώ αναλυτές μιλούν για ένα «ψυχολογικό πόλεμο» που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Οι εικόνες των αμερικανικών βομβαρδιστικών Β-52 και των ελικοπτέρων Black Hawk να περιπολούν κοντά στις βενεζουελανές ακτές έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία στην κυβέρνηση του Μαδούρο.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο στόχος είναι η «προστασία της αμερικανικής ασφάλειας» και η πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Όμως, σύμφωνα με αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συζητήσεις, η στρατηγική του Τραμπ στοχεύει σε κάτι ευρύτερο: την κατάρρευση του καθεστώτος Μαδούρο και τη δημιουργία νέου πολιτικού πλαισίου στη Βενεζουέλα.

Η αντιπολίτευση βλέπει τη συγκυρία ως ιστορική ευκαιρία. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης και εμβληματική μορφή του κινήματος κατά του Τσαβισμού, φέρεται να ετοιμάζεται για μια μεταβατική περίοδο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εκλογές. «Η στιγμή πλησιάζει», λένε συνεργάτες της. «Ο λαός θέλει αλλαγή και ο κόσμος είναι έτοιμος να τη στηρίξει.»

Παράλληλα, το καθεστώς του Μαδούρο δείχνει σημάδια έντονης νευρικότητας. Ανώτατοι αξιωματούχοι αλλάζουν συνεχώς κινητά τηλέφωνα και τόπους διαμονής, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για αντικατάσταση των Κουβανών σωματοφυλάκων με νέες ομάδες ασφαλείας από την Αβάνα. Στον στρατό επικρατεί «κυνήγι μαγισσών» για πιθανές διαρροές και προδοσίες, καθώς η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανώτερων στελεχών έχει διαρραγεί.

Η μάχη για τα πλούτη της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα για τις ΗΠΑ. Διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, αλλά και πλούσια κοιτάσματα χρυσού, διαμαντιών, καθώς και στρατηγικά ορυκτά για τη βιομηχανία τεχνολογίας. Για πολλούς αναλυτές, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να «ξεκλειδώσει» αυτά τα αποθέματα μέσω μιας αλλαγής καθεστώτος που θα ανοίξει την πόρτα σε αμερικανικές επενδύσεις.

Κάποιοι ωστόσο προειδοποιούν ότι μια βίαιη ανατροπή μπορεί να βυθίσει τη χώρα στο χάος, όπως συνέβη στη Λιβύη και το Ιράκ. «Αν οι ΗΠΑ υπερβούν τα όρια, υπάρχει ο κίνδυνος εμφυλίου ή ενός ακόμη πιο σκληρού καθεστώτος», προειδοποιεί επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο Καράκας. Αντίθετα, η αντιπολίτευση απαντά ότι η Βενεζουέλα είναι κοινωνικά ενωμένη και έτοιμη για ειρηνική μετάβαση.

Όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Ο Τραμπ δεν έχει θέσει συγκεκριμένο πολιτικό χρονοδιάγραμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για «οποιαδήποτε μορφή νίκης» στη Βενεζουέλα. Και, όπως παραδέχονται πρώην συνεργάτες του, «ο Τραμπ λατρεύει το θέαμα — και τις εκρήξεις».

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος ένα χρόνο μετά τον διορισμό του

Διεθνή / Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος έναν χρόνο μετά τον διορισμό του

Ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ αποχωρεί από την ηγεσία της SOUTHCOM, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και αυξάνουν τις επιθέσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών
LIFO NEWSROOM
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, πολιτοφυλακή - Οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Διεθνή / Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα ενισχύει στρατεύματα και πολιτοφυλακή, ενώ οι ΗΠΑ μεταφέρουν προηγμένα όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Διεθνή / Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, προκαλώντας οργή του Νικολάς Μαδούρο και φόβους για νέα κρίση στη Λατινική Αμερική
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Διεθνή / Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Μια νέα γερμανική έρευνα αποκαλύπτει πώς τα παραδοσιακά κόμματα της Ευρώπης βοηθούν, άθελά τους, την άνοδο της ακροδεξιάς, υιοθετώντας τη ρητορική και τα θέματα που εκείνη θέτει στη δημόσια ατζέντα
LIFO NEWSROOM
Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Διεθνή / Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατ. δολάρια σε ομάδες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επωφεληθεί από πολιτικές και αποφάσεις της κυβέρνησης, δημιουργώντας ερωτήματα για πιθανά συμφέροντα και συγκρούσεις
LIFO NEWSROOM
«Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / «Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Ο βρετανικός τύπος που παραδοσιακά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα της βασιλικής οικογένειας, αντανακλά και τη γενικότερη απογοήτευση ή ακόμη και αγανάκτηση της κοινής γνώμης
LIFO NEWSROOM
Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Διεθνή / Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Βρετανική εταιρεία μυδιών υπέστη ζημιά 150.000 λίρες μετά την απόρριψη τριών φορτίων της από τις γαλλικές τελωνειακές αρχές, σε ένα επεισόδιο που αποκαλύπτει τα συνεχιζόμενα εμπόδια του Brexit στο εμπόριο τροφίμων και θαλασσινών
LIFO NEWSROOM
Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος ένα χρόνο μετά τον διορισμό του

Διεθνή / Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος έναν χρόνο μετά τον διορισμό του

Ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ αποχωρεί από την ηγεσία της SOUTHCOM, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και αυξάνουν τις επιθέσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, σύμφωνα με διπλωμάτες

Διεθνή / Γάζα: Η Αίγυπτος πρωτοστατεί στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στην περιοχή

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στοχεύει στη σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με ισχυρές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της ασφάλειας εντός του παλαιστινιακού θύλακα
LIFO NEWSROOM
«Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / «Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η νέα κόντρα του Τύπου με την κυβέρνηση Τραμπ, με φόντο την αμφιλεγόμενη επιλογή της Βουδαπέστης ως τόπο συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ηγέτη
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Οι οργανωτές υποστηρίζουν ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν αντίδραση στον αυξανόμενο αυταρχισμό και την «προσπάθεια ελέγχου των θεσμών» από τον Τραμπ και τους συμμάχους του
LIFO NEWSROOM
Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Διεθνή / Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μελέτη υπολογίζει ότι η συστηματική υποεκτίμηση των εκπομπών έχει επιτρέψει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023
LIFO NEWSROOM
 
 