ΗΠΑ: Η κυβέρνηση καταργεί συμφωνίες για την προστασία τρανς μαθητών στα σχολεία

Τι αλλάζει με την απόφαση στις ΗΠΑ - Ποιες πολιτείες επηρεάζονται

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) ότι καταργεί συμφωνίες που είχαν συναφθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις με πέντε σχολικές περιφέρειες και ένα κολέγιο, με στόχο τη διασφάλιση δικαιωμάτων και προστασίας για τρανς μαθητές.

Η απόφαση σημαίνει ότι το υπουργείο δεν θα έχει πλέον ρόλο στην επιβολή αυτών των συμφωνιών, οι οποίες προέβλεπαν ότι τα σχολεία θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα συμμόρφωσης με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί πολιτικών δικαιωμάτων.

ΗΠΑ: Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικοό πρακτορείο, Associated Press, επηρεάζεται η σχολική περιφέρεια Cape Henlopen στο Ντέλαγουερ, η Fife School District στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, η Delaware Valley School District στην Πενσιλβάνια, καθώς -και- οι La Mesa-Spring Valley School District, Sacramento City Unified και το Taft College στην Καλιφόρνια.

Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, το Υπουργείο Παιδείας ερμήνευε το Title IX, τον νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση, ως πλαίσιο που περιλαμβάνει και την προστασία τρανς και ομοφυλόφιλων μαθητών.

Αντίθετα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει κυρώσεις σε σχολεία που έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης μαθητών με βάση την ταυτότητα φύλου τους.

Έχει επίσης καταθέσει αγωγές σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Μινεσότα, αμφισβητώντας πολιτικές που επιτρέπουν σε τρανς μαθητές να συμμετέχουν σε σχολικά αθλήματα, ενώ έχει ξεκινήσει και έρευνες για παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Με πληροφορίες από Associated Press

Το ναυάγιο που άφησε πίσω της η μάχη του Νέλσον βρέθηκε στην Κοπεγχάγη

Διεθνή / Το ναυάγιο που άφησε πίσω της η μάχη του Νέλσον βρέθηκε στην Κοπεγχάγη

Στο σημείο έχουν ήδη βρεθεί κανόνια, παπούτσια, κομμάτια από στολές, διακριτικά, μπουκάλια και ανθρώπινα λείψανα, ενώ οι αρχαιολόγοι δουλεύουν με πίεση χρόνου, επειδή η περιοχή συνδέεται με το μεγάλο κατασκευαστικό project του Lynetteholm.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Διεθνή / Ρεκόρ απασχόλησης στην Ισπανία με τους ασφαλισμένους να φτάνουν τα 22 εκατομμύρια

Ο αριθμός των ασφαλισμένων έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο, χάρη στην Εβδομάδα του Πάσχα, αφού δημιουργήθηκαν περισσότερες από 211.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία σημείωσε μικρή πτώση
THE LIFO TEAM
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΗΤΕΡΑ

Διεθνή / Savannah Guthrie: «Συνεχίζω να πιστεύω» - Το συγκινητικό μήνυμα της παρουσιάστριας ενώ η μητέρα της αγνοείται

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε πρόσφατες στιγμές που την οδήγησαν να αμφισβητήσει την πίστη της, λίγες μέρες αφότου η αναζήτηση της εξαφανισμένης μητέρας της ξεπέρασε τους δύο μήνες
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΗΠΑ

Διεθνή / «Ανθίζουν» τα μπαρ και τα εστιατόρια που απαγορεύουν τα κινητά - «Αποσύνδεση για πλήρη σύνδεση»

Στις ΗΠΑ αναδύεται μια νέα τάση: μπαρ και εστιατόρια χωρίς τηλέφωνα, όπου οι πελάτες καλούνται να αφήσουν τις συσκευές τους και να ζήσουν μια εμπειρία πλήρους αποσύνδεσης, επικεντρωμένοι στην παρέα, το φαγητό και τη στιγμή
THE LIFO TEAM
 
 