ΗΠΑ: Η κυβέρνηση καταργεί συμφωνίες για την προστασία τρανς μαθητών στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) ότι καταργεί συμφωνίες που είχαν συναφθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις με πέντε σχολικές περιφέρειες και ένα κολέγιο, με στόχο τη διασφάλιση δικαιωμάτων και προστασίας για τρανς μαθητές.

Η απόφαση σημαίνει ότι το υπουργείο δεν θα έχει πλέον ρόλο στην επιβολή αυτών των συμφωνιών, οι οποίες προέβλεπαν ότι τα σχολεία θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα συμμόρφωσης με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί πολιτικών δικαιωμάτων.

ΗΠΑ: Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικοό πρακτορείο, Associated Press, επηρεάζεται η σχολική περιφέρεια Cape Henlopen στο Ντέλαγουερ, η Fife School District στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, η Delaware Valley School District στην Πενσιλβάνια, καθώς -και- οι La Mesa-Spring Valley School District, Sacramento City Unified και το Taft College στην Καλιφόρνια.

Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, το Υπουργείο Παιδείας ερμήνευε το Title IX, τον νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση, ως πλαίσιο που περιλαμβάνει και την προστασία τρανς και ομοφυλόφιλων μαθητών.

Αντίθετα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει κυρώσεις σε σχολεία που έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης μαθητών με βάση την ταυτότητα φύλου τους.

Έχει επίσης καταθέσει αγωγές σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Μινεσότα, αμφισβητώντας πολιτικές που επιτρέπουν σε τρανς μαθητές να συμμετέχουν σε σχολικά αθλήματα, ενώ έχει ξεκινήσει και έρευνες για παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Με πληροφορίες από Associated Press

