ΗΠΑ: Ερευνούν τον πρόεδρο της Κολομβίας για πιθανές σχέσεις με διακινητές ναρκωτικών

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, βρίσκεται υπό ποινική έρευνα από τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Οι έρευνες, που δεν είχαν γίνει έως τώρα γνωστές, διεξάγονται από τις εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν και του Μπρούκλιν και περιλαμβάνουν εισαγγελείς που ειδικεύονται στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και πράκτορες της Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες συναντήσεις του Πέτρο με διακινητές ναρκωτικών, καθώς και το αν η προεκλογική του εκστρατεία έλαβε χρηματοδότηση από τέτοιες πηγές. Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για ενεργές έρευνες.

ΗΠΑ: Δεν είναι σαφές εάν θα προκύψουν κατηγορίες σε βάρος του προέδρου της Κολομβίας

Οι υποθέσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν είναι σαφές αν θα προκύψουν απαγγελίες κατηγοριών.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Λευκός Οίκος είχε ρόλο στην έναρξη των ερευνών. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει ποινικές έρευνες ως μέσο πίεσης κατά πολιτικών αντιπάλων, έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Πέτρο, χαρακτηρίζοντάς τον «άρρωστο άνθρωπο».

Οι έρευνες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως μοχλός πίεσης για μεγαλύτερη συνεργασία της Κολομβίας, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως και βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας.

Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεάσουν και τις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας τον Μάιο. Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της χώρας, δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, αλλά έχει καλέσει τους υποστηρικτές του να στηρίξουν τον διάδοχό του.

Ο ίδιος αρνείται σταθερά οποιαδήποτε σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει περιορίσει την καλλιέργεια κόκας και έχει δώσει εντολή στον στρατό να στοχεύσει ένοπλες ομάδες διακίνησης.

ΗΠΑ: Οι σχέσεις του Πέτρο με τους διακινητές ναρκωτικών, σύμφωνα με κολομβιανά ΜΜΕ

Ωστόσο, κολομβιανά μέσα έχουν αναφέρει ότι άτομα που συνδέονται με διακινητές επιχείρησαν να διοχετεύσουν χρήματα στην προεκλογική του εκστρατεία, ακόμη και μέσω του γιου του. Ο τελευταίος παραδέχθηκε ότι παράνομα χρήματα εισήλθαν στην καμπάνια του 2022, χωρίς όμως να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Πέτρο, ο οποίος κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες.

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Κολομβίας υπήρξαν ιδιαίτερα τεταμένες τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν δημόσια προσβλητικές δηλώσεις. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Πέτρο αρνήθηκε την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών πτήσεων με απελαθέντες Κολομβιανούς, υποχωρώντας μόνο μετά από απειλές επιβολής δασμών.

Τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Πέτρο, ενώ ακολούθησαν και κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ωστόσο, μετά από μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, οι σχέσεις φαίνεται να εξομαλύνθηκαν στις αρχές του 2026, όταν οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και στη συνέχεια συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Ο Πέτρο αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία αργότερα μέσα στη χρονιά. Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ έχουν κινηθεί νομικά κατά πρώην ηγετών μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία, όπως στην περίπτωση του πρώην προέδρου της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος εκδόθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από New York Times