ΗΠΑ: Επίθεση με μαχαίρι έξω από Walmart στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον 11 τραυματίες

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι χθες Σάββατο μπροστά σε σούπερ μάρκετ στην πολιτεία Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, 42 ετών, συνελήφθη και προφυλακίστηκε, διευκρίνισε ο σερίφης της κομητείας Γκραντ Τράβερς, ο Μάικλ Σέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο ύποπτος, που είναι κάτοικος της πολιτείας Μίσιγκαν, φέρεται να έδρασε μόνος και να χρησιμοποίησε «πτυσσόμενο μαχαίρι».

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας», η επίθεση «διαπράχτηκε στην τύχη» και «δεν είχε γίνει εκ των προτέρων επιλογή των θυμάτων». «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι νοσηλεύονται 11 άνθρωποι», ανακοίνωσε μέσω Facebook νοσοκομείο της περιοχής, το Munson Medical Center.

