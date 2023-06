ΗΠΑ: Αρκούδα αγνόησε τους λουόμενους και βούτηξε στη θάλασσα για να δροσιστεί

Μία μικρή αρκούδα βούτηξε στη θάλασσα πλάι σε λουόμενους σε παραλία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, όσοι βρίσκονταν στην παραλία Panhandle στη Φλόριντα των ΗΠΑ, αντίκρισαν δίπλα τους μια μικρή μαύρη αρκούδα να βουτά στα νερά του κόλπου του Μεξικού προκειμένου να δροσιστεί.

Το συμβάν που έλαβε χώρα χθες, Κυριακή 11 Ιουνίου δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για την περιοχή, όπως ανέφερε ο Κρις Κέρμπι, καπετάνιος σε τουριστικό σκάφος λέγοντας ότι συχνά βλέπει αρκούδες να κολυμπούν στα νερά της θάλασσας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς των social media πολλών απ’ τους λουόμενους και το οποίο αναδημοσίευσαν μέσα ενημέρωσης, η νεαρή αρκούδα, δίχως να διστάσει, πέρασε ανάμεσα από τις ομπρέλες καθώς ο κόσμος σαστισμένος την παρακολουθούσε να φεύγει προς άγνωστή κατεύθυνση.

Video shows a black bear walking out of the ocean into a crowd of beachgoers in Destin, Florida. pic.twitter.com/Xx2xOUQHTr