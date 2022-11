Συναγερμός στις ΗΠΑ: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ Walmart

«Αρκετοί» νεκροί και τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, μετά από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της αστυνομίας της πόλης Τσέζαπικ, Λίο Κοζίνσκι, αστυνομικοί που μπήκαν στο σούπερ μάρκετ βρέθηκαν μπροστά σε νεκρούς και τραυματίες.

The latest from Chesapeake police on the mass shooting at the Sam’s Circle Walmart @WAVY_News pic.twitter.com/6Bv8vNg7xw