ΗΠΑ: Ανακαλούνται 26 εκατομμύρια κιλά corn dogs - Ενδέχεται να περιέχουν κομμάτια ξύλου

Περίπου 26 εκατομμύρια κιλά corn dogs και άλλα προϊόντα «λουκάνικο σε ξυλάκι» ανακαλούνται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κομμάτια ξύλου μέσα στη ζύμη. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά τραυματισμών καταναλωτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σαββάτου από την Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (FSIS), η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα προϊόντα «State Fair Corn Dogs on a Stick» και «Jimmy Dean Pancakes & Sausage on a Stick», που παράγονται από την Hillshire Brands, θυγατρική της Tyson Foods με έδρα το Τέξας.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε όταν η εταιρεία έλαβε πολλαπλές αναφορές από καταναλωτές, πέντε εκ των οποίων σχετίζονταν με τραυματισμούς. Η Tyson ανακοίνωσε ότι σε «περιορισμένο αριθμό» προϊόντων βρέθηκαν ξύλινα υπολείμματα από το ίδιο το ξυλάκι μέσα στη ζύμη, και προχώρησε σε ανάκληση «για προληπτικούς λόγους».

Τα ανακληθέντα προϊόντα παρήχθησαν μεταξύ 17 Μαρτίου και 26 Σεπτεμβρίου σε εγκατάσταση της εταιρείας στο Haltom City του Τέξας. Η FSIS προειδοποιεί ότι ενδέχεται να βρίσκονται ήδη σε οικιακά ψυγεία και καταψύκτες, αλλά και σε σχολεία ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς διατέθηκαν τόσο μέσω λιανεμπορίου και διαδικτύου όσο και μέσω θεσμικών προγραμμάτων.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους προϊόντα με τις ενδείξεις «EST-582» ή «P-894» στη συσκευασία καλούνται να τα πετάξουν ή να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν οι καταναλωτές θα λάβουν επιστροφή χρημάτων.

Ξένα σώματα: Aπό τα συχνότερα αίτια ανακλήσεων τροφίμων στις ΗΠΑ

Η υπόθεση της Hillshire Brands δεν είναι μεμονωμένη. Η μόλυνση τροφίμων με «ξένα σώματα» συγκαταλέγεται στους πιο συχνούς λόγους ανακλήσεων στις ΗΠΑ. Εκτός από κομμάτια ξύλου, έχουν καταγραφεί στο παρελθόν περιστατικά με πλαστικά, μεταλλικά θραύσματα, ακόμη και υπολείμματα εντόμων μέσα σε συσκευασμένα τρόφιμα.

Η παρουσία τέτοιων υλικών δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, πνιγμό ή βλάβες στα δόντια. Για τον λόγο αυτόν, η FSIS και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου, ζητώντας από τις εταιρείες να προχωρούν άμεσα σε προληπτικές ανακλήσεις όταν εντοπίζεται πιθανό ζήτημα.

Η Tyson Foods, μητρική εταιρεία της Hillshire, είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές προϊόντων κρέατος παγκοσμίως και έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο επίκεντρο ανακλήσεων, συνήθως λόγω κινδύνων μικροβιακής μόλυνσης (όπως Salmonella ή Listeria), αλλά και λόγω υλικών που κατέληξαν κατά λάθος στη γραμμή παραγωγής.

Η FSIS υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι, σε κάθε περίπτωση ανάκλησης, η καταστροφή ή επιστροφή των προϊόντων είναι το ασφαλέστερο μέτρο. Παράλληλα, παρέχει στην ιστοσελίδα της λίστες με όλους τους κωδικούς προϊόντων που επηρεάζονται από κάθε ανάκληση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν οι ίδιοι τον απαραίτητο έλεγχο.

Με πληροφορίες από Associated Press

