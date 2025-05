Ηνωμένα Έθνη: Η στιγμή που ο πρέσβης της Παλαιστίνης ξεσπά σε κλάματα για τη Γάζα

Ο πρέσβης της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη, Ριγιάντ Μανσούρ συγκλόνισε το χθεσινό Συμβούλιο Ασφαλείας με μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Μανσούρ, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, περιγράφοντας τον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν τα παιδιά και οι οικογένειες στην περιοχή. Χτυπώντας το χέρι του στην έδρα, αναρωτήθηκε: «Πώς μπορεί κάποιος να αντέξει αυτόν τον τρόμο;».

Listen to this from Palestine ambassador to the UN, Riyad Mansour, as he talks of the toll on Palestinian families of seeing their children killed. Then watch (next tweet) the rep from the Jewish state and his response - can yer guess what it is yet? pic.twitter.com/27uucRipl6