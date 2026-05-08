Ινδονησία: Τρεις νεκροί μετά από έκρηξη ηφαιστείου

Τρεις εκδρομείς που έκαναν πεζοπορία έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη δέκα άλλων μετά τη σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, στις Μολούκες Νήσους, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

«Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», στην ανατολική Ινδονησία, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας της Βόρειας Χαλμαχέρα, στις Μολούκες Νήσους.

Τρεις θανάτους προκάλεσε η έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία

Άλλοι δέκα άνθρωποι αγνοούνται σ' αυτή τη ζώνη, η οποία είχε κλείσει για τους επισκέπτες από τις 17 Απριλίου, όταν οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Massive eruption of Mt. Dukono volcano in North Maluku Province, Indonesia 🇮🇩 (08.05.2026) pic.twitter.com/gdL9HclkqN — Disaster News (@Top_Disaster) May 8, 2026

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, συνοδεύθηκε από ένα «βουητό» και από μια στήλη πυκνού καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του Ντουκόνο, ηφαιστείου που βρίσκεται στην επαρχία των Βόρειων Μολούκων, δήλωσε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

«Οι στάχτες κατευθύνονται προς βορρά, οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για βροχές ηφαιστειακής τέφρας», υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ηφαιστειακός καπνός μπορεί να είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, πρόσθεσε η Λάνα Σάρια, και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις υπηρεσίες μεταφορών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας