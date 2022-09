Indiana Jones 5: Ο Χάρισον Φορντ επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η τελευταία του εμφάνιση στο franchise

Ο Χάρισον Φορντ επιβεβαίωσε ότι η πέμπτη ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς θα είναι και η τελευταία του στο franchise.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο D23 Expo της Disney το Σάββατο για να παρουσιάσει το τρέιλερ από την επερχόμενη ταινία, μαζί με την Κάθλιν Κένεντι της Lucasfilm, τον σκηνοθέτη Τζέιμς Μάνγκολντ (Logan) και την Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ.

Μιλώντας για την ταινία, ο Φορντ, ο οποίος εμφανίστηκε συγκινημένος μετά το τρέιλερ, είπε δείχνοντας την συμπρωταγωνίστριά του ότι «Είμαι πολύ περήφανος και σας λέω ότι αυτή εδώ η ταινία είναι φανταστική και αυτή (η Γουόλερ Μπριτζ) είναι ένας από τους λόγους».

«Οι ταινίες του Ιντιάνα Τζόουνς αφορούν το μυστήριο και περιπέτεια, αλλά και την καρδιά, και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που έχουμε μια πραγματικά ανθρώπινη ιστορία να πούμε, καθώς και μια ταινία που θα σας συγκλονίσει».

Ο Φορντ αργότερα δήλωσε πως αυτή θα ήταν η τελευταία του εμφάνιση στη σειρά ταινιών του Ιντιάνα Τζόουνς ενώ πρόσθεσε: «Αυτό ήταν! Δεν θα ξαναπέσω για σας».

Το Indiana Jones 5 είναι η πρώτη ταινία που δεν σκηνοθετεί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος ωστόσο είναι στην παραγωγή.

Μαζί με τους Φορντ και Γουόλερ-Μπριτζ, στο Indiana Jones 5 πρωταγωνιστούν οι John Rhys-Davies ως Sallah, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas και Oliver Richters.

He's here!

An emotional Harrison Ford surprises #IndianaJones fans at #D23 ...says this is his last Indy, but is it really? pic.twitter.com/AcVyijjNgA