Ημέρα χωρίς παντελόνια στο Μετρό του Λονδίνου

Μεγάλη ήταν και φέτος η συμμετοχή στην εκδήλωση The No Pants Subway Ride σε πολλές πόλεις του κόσμου.

Πρόκειται για μια ετήσια παγκόσμια εκδήλωση που ξεκίνησε από την Improv Everywhere στη Νέα Υόρκη το 2002 και έκτοτε επανέρχεται κάθε χρόνο.

Στο Μετρό του Λονδίνου την Κυριακή άνθρωποι όλων των ηλικιών και κάθε φύλου, έβγαλαν τα παντελόνια τους και ακολούθησαν τις διαδρομές.

Η σχετική σελίδα στο Facebook έδινε οδηγίες στους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν στο δρόμο ντυμένοι με «κανονικά χειμωνιάτικα ρούχα». Χωρίστηκαν σε ομάδες και περπάτησαν μέχρι τους κοντινούς σταθμούς όπου στη συνέχεια έβγαλαν τα παντελόνια τους.

«Για το υπόλοιπο της διαδρομής, καθίστε στο μετρό όπως θα κάνατε κανονικά. Διαβάστε ένα περιοδικό ή μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο θα κάνατε», ανέφερε η περιγραφή της εκδήλωσης.

«Μπορείτε να φορέσετε διασκεδαστικά εσώρουχα αν θέλετε, αλλά τίποτα που να φωνάζει "το φόρεσα αυτό επειδή κάνω ένα ανόητο κόλπο". Φορέστε δύο ζευγάρια εσώρουχα αν αυτό σας κάνει να αισθάνεστε πιο άνετα (...) Στόχος μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να γελάσουν, όχι να τους τσαντίσουμε» αναφέρθηκε.

