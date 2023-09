Ίλβα Γιόχανσον: Η επίτροπος έπλεκε στο ευρωκοινοβούλιο, την ώρα που μιλούσε η φον ντερ Λάιεν

Η κάμερα «έπιασε» την επίτροπο Ίλβα Γιόχανσον να πλέκει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ώρα που μιλούσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ενώπιον του ευρωκοινοβουλίου, οι κάμερες κατέγραψαν τη Σουηδέζα επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον να πλέκει μια ροζ μάλλινη κάλτσα, ακούγοντας παράλληλα την πρόεδρο της Κομισιόν..

EU Home Affairs Commissioner @YlvaJohansson doing her knitting whilst listening to @vonderleyen giving her State of the Union address. #SOTEU #EPlenary pic.twitter.com/lowWX3E5BA