Η Σάλι Ρούνεϊ απέρριψε μετάφραση βιβλίων της στα εβραϊκά - Σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους

Η Σάλι Ρούνεϊ, μία από τις σπουδαιότερες νέες συγγραφείς αυτή τη στιγμή με τεράστιο κοινό παγκοσμίως, απέρριψε την προσφορά εκδοτικού οίκου για μετάφραση των δύο προηγούμενων μυθιστορημάτων της στα εβραϊκά, στο πλαίσιο του πολιτιστικού μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ και σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των Παλαιστινίων.

Το δεύτερο μυθιστόρημα (Normal People) της Ιρλανδής δημιουργού έχει μεταφραστεί σε 46 γλώσσες, με τις μεταφράσεις των Beautiful World και Where Are You να αναμένεται να φτάσουν στον ίδιο αριθμό.



Ωστόσο, προσώρας τα δικαιώματα για την εβραϊκή μετάφραση δεν έχουν ακόμα πωληθεί, παρά την προσφορά του ισραηλινού εκδοτικού οίκου Modan.



Ο Modan, ιδρυθείς το 1970, είχε προηγουμένως εκδώσει στα εβραϊκά δύο μυθιστορήματα της Ρούνεϊ (Normal People και Conversations With Friends).

To Beautiful World, Where Are You μεταξύ των πονημάτων της Ιρλανδής συγγραφέα που έγιναν μπεστσέλερ - Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΑ



Σε ανακοίνωσή της, η Ρούνεϊ εξήγησε την απόφασή της, αναφέροντας πως παρότι είναι «πολύ περήφανη» που μεταφράστηκαν δύο προηγούμενα βιβλία της στα εβραϊκά, «προς το παρόν έχει επιλέξει να μην πουλήσει τα δικαιώματα στον εν λόγω εκδοτικό οίκο με έδρα το Ισραήλ».

Στην ίδια ανακοίνωση εκφράζει την επιθυμία της να υποστηρίξει το κίνημα Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS), μια οργάνωση που προωθεί το μποϊκοτάζ και τις οικονομικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ και πιέζει για τη συμμόρωση της χώρας με το διεθνές δίκαιο.



«Νωρίτερα εντός 2021, το Παρατήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιοποίησε μια έκθεση με τίτλο «A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution (Το όριο που ξεπεράστηκε: Ισραηλινές Αρχές και τα Εγκλήματα του Απαρτχάιντ και των Διώξεων). Σ'αυτήν την έκθεση, που διαδέχτηκε μία ανάλογα επιβαρυντική έκθεση από την πιο γνωστή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ισραήλ, την B’Tselem, επιβεβαίωσε αυτό που προ πολλού λένε οι παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Το ισραηλινό σύστημα φυλετικής κυριαρχίας και διαχωρισμού κατά των Παλαιστινίων ταυτίζεται με τον ορισμό του απαρτχάιντ υπό το διεθνές δίκαιο» αναφέρεται περαιτέρω στην ανακοίνωση.



«Ασφαλώς, πολλά άλλα κράτη πλην του Ισραήλ επίσης ενοχοποιούνται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ίσχυε και για τη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του απαρτχάιντ εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποκρίνομαι στις εκκλήσεις από την παλαιστινιακή κοινωνία, περιλαμβανομένων όλων των βασικών εμπορικών σωματείων και των ενώσεων συγγραφέων» προσθέτει η Ρούνεϊ.





Η ίδια αναγνωρίζει πως δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί της, ωστόσο επιμένει πως δεν θα ήταν σωστό να συνεργαστεί με μια ισραηλινή εταιρεία «που δεν κρατά αποστάσεις δημοσίως από το απαρτχάιντ».



«Τα δικαιώματα μετάφρασης στα εβραϊκά του νέου μου μυθιστορήματος παραμένουν διαθέσιμα και, αν βρω να πουλήσω αυτά τα δικαιώματα με τρόπο σύμφωνο με θεσμική γραμμή μποϊκοτάζ του κινήματος BDS, θα το κάνω με ευχαρίστηση και υπερηφάνεια. Στο μεταξύ, θα ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μου στους Παλαιστινίους στον αγώνα τους για ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα» σημείωσε.



Η ανακοίνωση αυτή δεν είναι παρά η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της ισραηλινής Χααρέτζ τον προηγούμενο μήνα, που ανέφερε πως «όταν ο εκδοτικός οίκος Modan προσέγγισε τον ατζέντη της Ρούνεϊ σε μια προσπάθεια να υπογράψουν άλλη μια συμφωνία μετάφρασης, ο ατζέντης δήλωσε πως η Ρούνεϊ στηρίζει το κίνημα μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και επομένως δεν εγκρίνει τη μετάφραση στα εβραϊκά».

Τον περασμένο Μάιο, εξάλλου, η 30χρονη συγγραφέας υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή που καλούσε για «άμεση και άνευ όρων παύση της βίας των Ισραηλινών κατά των Παλαιστινίων» ζητώντας από τις κυβερνήσεις να «διακόψουν τις εμπορικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις». Μεταξύ αυτών που συνυπέγραφαν την επιστολή ήταν οι Ναόμι Κλάιν, η φωτογράφος Ναν Γκόλντιν και η επίσης συγγραφέας Mykki Blanco.

Σημειώνεται πως η Ρούνεϊ έχει ήδη εκδώσει τρία μυθιστορήματα -Conversations with Friends (2017), Normal People (2018), και Beautiful World, Where Are You (2021)- με το Normal People να προσαρμόζεται σε μια τηλεοπτική σειρά από τον Hulu και το BBC, το 2020.

Με πληροφορίες από Guardian/Independent