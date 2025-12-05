Shein: Καταγγέλει «πολιτική παρέμβαση» στη Γαλλία για αναστολή της λειτουργίας της

Η Shein κατηγορεί τη γαλλική κυβέρνηση για «υπέρμετρη πολιτική παρέμβαση», μετά το αίτημα της δεύτερης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες, στον απόηχο σφοδρών αντιδράσεων για την πώληση ενός «ομοιώματος» με χαρακτηριστικά ανηλίκου και όπλων από τρίτους πωλητές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δικηγόρος της εταιρείας, Κάμι Χαερί, υποστήριξε στο Δικαστήριο του Παρισιού ότι το μέτρο είναι «δυσανάλογο», καθώς τα επίμαχα προϊόντα αφαιρέθηκαν αμέσως μόλις επισημάνθηκαν στις γαλλικές αρχές. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί την «πολιτική οργή» για να ενισχύσει την υπόθεση εναντίον της.

Από την πλευρά του κράτους, ο δικηγόρος Ρενό Λε Γκουνεέκ χαρακτήρισε τη Shein «γίγαντα» που επί χρόνια λειτουργούσε στη Γαλλία «χωρίς σεβασμό στους κανόνες», τονίζοντας πως μέχρι πρόσφατα υπήρχε «πλήρης αδιαφορία» για τους ανήλικους χρήστες και έλλειψη ελέγχων ηλικίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Shein και Temu στο επίκεντρο έρευνας έπειτα από καταγγελίες περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας

Shein: Πολιτική πίεση και ευρωπαϊκές διαστάσεις

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονου πολιτικού κλίματος γύρω από τις κινεζικές πλατφόρμες που κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά με φθηνά προϊόντα. Η Shein έχει ήδη δεχτεί σφοδρές επικρίσεις μετά το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματός της στο Παρίσι.

Η Εισαγγελία, ωστόσο, φέρεται να διαφωνεί με την κυβερνητική πρόταση για αναστολή λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει ήδη συμμορφωθεί με τις εντολές αφαίρεσης των προϊόντων, και ότι το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει μόνο το ενδεχόμενο «μελλοντικής βλάβης».

Η απόφαση αναμένεται στις 19 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η Κομισιόν ζήτησε πρόσφατα από τη Shein λεπτομέρειες για τα μέτρα προστασίας ανηλίκων και για την αποτροπή κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων. Παράλληλα, η Γαλλία πιέζει για επίσπευση της κατάργησης του ευρωπαϊκού αφορολόγητου για δέματα κάτω των 150 ευρώ, ρύθμιση που έχει στηρίξει την εκρηκτική ανάπτυξη πλατφορμών όπως η Shein.

Αν εφαρμοστεί νωρίτερα από το 2028, το μέτρο θα αλλάξει ριζικά το μοντέλο λειτουργίας τους στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Bloomberg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Γαλλία θα ζητήσει την τρίμηνη αναστολή της ιστοσελίδας Shein