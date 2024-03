Η πρώτη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά το σκάνδαλο της «πειραγμένης» φωτογραφίας

Το απόγευμα της Δευτέρας ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι απαθανάτισε την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον για πρώτη φορά μετά το φιάσκο με την πειραγμένη φωτογραφία, για την οποία η ίδια αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Η Κέιτ Μίντλετον καθόταν στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ καθώς το ζευγάρι αναχωρούσε από το Κάστρο του Ουίνδσορ. Ο διάδοχος του θρόνου πηγαίνει στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στην τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας, στο αβαείο του Ουέστμινστερ. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι αμφίβολο πως θα δώσει το παρών και εικάζεται πως είναι πιο πιθανό να πηγαίνει σε ιδιωτικό ραντεβού.

Τα βρετανικά ανάκτορα από το βράδυ της Κυριακής αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με πρωταγωνίστρια την μέλλουσα βασίλισσα Κέιτ Μίντλετον. Το πρωί της Κυριακής με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας, μετά την μυστηριώδη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στις 16 Ιανουαρίου. Στην φωτογραφία η πριγκίπισσα εικονίζεται με τα τρία παιδιά της στους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορ. Στη λεζάντα η Κέιτ Μίντλετον ευχαριστεί το κοινό για τις εγκάρδιες ευχές και την στήριξη επί δύο μήνες και εύχεται «Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας». Σύμφωνα με το BBC την φωτογραφία τράβηξε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ την περασμένη εβδομάδα.

Όμως, μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας στα social media του πριγκιπικού ζεύγους, πολλοί ήταν οι χρήστες, που εκτός από ευχές για ταχεία ανάρρωση στην πριγκίπισσα της Ουαλίας έθεσαν κάποια εύλογα ερωτήματα. Αναρωτήθηκαν «πού είναι η βέρα και των δαχτυλίδι αρραβώνων της Κέιτ», παρατήρησαν την «ασυνέπεια» στο μανίκι της ζακέτας της πριγκίπισσας Σάρλοτ σε σχέση με τη παλάμη της και ρωτούσαν «πώς γίνεται Μάρτιο μήνα στο Ουίνδσορ, που επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες στο φόντο να διακρίνεται ένα καταπράσινο δέντρο»!

Το βράδυ της Κυριακής πέντε από τα μεγαλύτερα φωτοειδησεογραφικά πρακτορεία στον κόσμο, μεταξύ των οποίων, Getty, Reuters, AFP και Associated Press, ανακοίνωσαν πως αποσύρουν την φωτογραφία από τα site διανομής τους, επειδή μετά από προσεκτική παρατήρηση διαπίστωσαν πως είναι «ψηφιακά πειραγμένη». Το παλάτι του Κένσινγκτον αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση του Sky News δεχόμενο δριμεία κριτική από το βρετανικό μέσο.

Το πρωί της Δευτέρας η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανέλαβε την ευθύνη για την πειραγμένη φωτογραφία και με δήλωσή της στο X (πρώην Twitter) ανέφερε: «Ήθελα να εκφράσω τη συγγνώμη μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες. Ελπίζω όλοι όσοι γιορτάζουν να είχαν μια ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας». Το παλάτι του Κένσινγκτον αγνόησε δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, που ζητουσαν να δοθεί στη δημοσιότητα η αυθεντική φωτογραφία, πριν το «πείραγμα» από την Κέιτ Μίντλετον. Σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «αυτογκόλ» του παλατιού που, αντί να κατευνάσει τις θεωρίες συνωμοσίας για την υγεία της πριγκίπισσας, θα δώσει τροφή σε νέες. Πάντως, η φωτογραφία παραμένει στα social media των βρετανικών ανακτόρων, παρά τον διεθνή σάλο που έχει προκαλέσει.

