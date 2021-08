Η πρόεδρος της Τανζανίας έκανε bodyshaming στις γυναίκες της ομάδας ποδοσφαίρου: «Έχουν επίπεδο στήθος»

Το δημόσιο bodyshaming από την προέδρο της Τανζανίας, Σάμια Σουλούχου Χασάν, προς τις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου προκάλεσε «κύμα» καταδίκης στη χώρα, χωρίς καν να έχει επιχειρηθεί κάποια ανασκευή των δηλώσεών της ή μια συγγνώμη.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Χασάν είπε πως οι παίκτριες της ομάδας ποδοσφαίρου έχουν «επίπεδο στήθος» και δεν είναι όμορφες ή ελκυστικές για γάμο. «Αυτές τις αθλήτριες που έχουν επίπεδο στήθος, κάποιος μπορεί να τις περάσει εύκολα για άνδρες», δήλωσε η Χασάν την περασμένη Κυριακή, σε εορταστική εκδήλωση προς τιμήν της ανδρικής ομάδας κάτω των 23 ετών, στην παράκτια πόλη Νταρ ες Σαλάαμ.

«Είναι ατυχές που δεν έχουν καμία ελπίδα για έγγαμη ζωή κάποιες από αυτές τις αθλήτριες. Ο γάμος είναι σαν όνειρο για αυτές. Αν κάποιος από εσάς διάλεγε μία από τις αθλήτριες και την πήγαινε στο σπίτι του ως μέλλουσα σύζυγό, για την συστήσει στους γονείς του, είμαι σίγουρη ότι η μητέρα σας θα έμενε εμβρόντητη για το κατά πόσο ήταν άνδρας ή γυναίκα».

Το βίντεο με την ομιλία της Χασάν στα σουαχίλι, προκάλεσε οργή και έγινε viral στα social media.

Η 61χρονη Χασάν, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας, είχε ορκιστεί μετά τον θάνατο του προκατόχου της, Τζον Μαγκουφούλι, τον περασμένο Μάρτιο. Τώρα φαίνεται πως διαψεύδει κάθε προσδοκία για μία πιο ανοικτή φιλοσοφία και πολιτική.

So all those cheering a female presidency who don’t understand Swahili, @SuluhuSamia is denigrating female football players for having “flat chests” and thus lacking attractive features necessary to get married

You must be proud @AWLNetwork 🙄#Tanzania

pic.twitter.com/FEYCdqqQmB