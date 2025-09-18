Τραμπ για «Antifa»: «Είναι τρομοκρατική οργάνωση, άρρωστη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς»

«Τρομοκρατική» οργάνωση χαρακτηρίζει το κίνημα «Antifa», ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το Antifa, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το Antifa να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Tyler Robinson, ο ύποπτος για τη δολοφονία, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή.

Μορφή της αμερικανικής δεξιάς, 31 ετών, ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος πάνω απ’ όλα στη νεολαία, ενώ υπερασπιζόταν και διέδιε τις ιδέες του, εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ως προς την οικογένεια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κάρολος και Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογίας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ