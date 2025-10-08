ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Η Ντόλι Πάρτον αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αναβάλει τη μεγάλη της περιοδεία στο Λας Βέγκας. Η αδελφή της ζητά προσευχές από τους θαυμαστές, ενώ η τραγουδίστρια παραμένει αισιόδοξη πως «ο Θεός απλώς της ζητά να επιβραδύνει»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον, μιας από τις πιο αγαπημένες μορφές της αμερικανικής country μουσικής. Η αδελφή της, Φρίντα Πάρτον, αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στο Facebook ότι «πέρασε όλη τη νύχτα προσευχόμενη» για τη διάσημη τραγουδίστρια, η οποία, όπως δήλωσε, «δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό».

Η ανάρτηση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση της 79χρονης σταρ να αναβάλει τη μεγάλη της επιστροφή στο Λας Βέγκας, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το φαντασμαγορικό σόου Dolly: Live in Las Vegas τον Δεκέμβριο. Η ίδια εξήγησε πως αντιμετωπίζει «προκλήσεις υγείας» και πως οι γιατροί τής συνέστησαν να υποβληθεί σε «μερικές διαδικασίες», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η Πάρτον, γνωστή για την ειλικρίνειά της και το χιούμορ της, δεν έχασε την ευκαιρία να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα. «Μάλλον ήρθε η ώρα για το σέρβις των 100.000 μιλίων», έγραψε αστειευόμενη, «αν και όχι για τον πλαστικό μου χειρουργό!»

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να προετοιμάσει το σόου «όπως αξίζει στο κοινό της». «Δεν θέλω να εμφανιστώ αν δεν είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να επανέλθω», ανέφερε.

Η δύναμη της προσευχής και η αγάπη του κόσμου για την Ντόλι Πάρτον

Η Φρίντα Πάρτον, επίσης μουσικός, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους θαυμαστές της αδελφής της να ενώσουν τις προσευχές τους. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής. Ξέρω πως η Ντόλι είναι δυνατή και αγαπημένη. Είμαι βέβαιη ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία», έγραψε συγκινημένη.

Η ανάρτησή της προκάλεσε χιλιάδες σχόλια και μηνύματα υποστήριξης από οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Η φράση «Pray for Dolly» έγινε trend στα social media, ενώ πολλοί καλλιτέχνες της country μουσικής —μεταξύ αυτών η Ρίμπα ΜακΕντάιρ και ο Κιθ Έρμπαν— έστειλαν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης.

Η Πάρτον, που παραμένει ενεργή για πάνω από έξι δεκαετίες, έχει δείξει πολλές φορές την ανθεκτικότητά της. Παρά την απώλεια του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο του 2025, η τραγουδίστρια συνέχισε να εργάζεται και να γράφει μουσική, δηλώνοντας ότι «ο Θεός δεν της έχει πει ακόμα να σταματήσει».

«Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τη μουσική», είχε πει χαρακτηριστικά σε παλαιότερη συνέντευξή της. «Έχω ονειρευτεί αυτή τη ζωή και πρέπει να κρατήσω τα όνειρα ζωντανά».

Η προγραμματισμένη της περιοδεία στο Λας Βέγκας μεταφέρθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2026, δίνοντάς της τον χρόνο που χρειάζεται για να αναρρώσει πλήρως. Οι θαυμαστές της ελπίζουν πως η «βασίλισσα της country» θα επιστρέψει στη σκηνή πιο δυνατή από ποτέ.

Με πληροφορίες από TMZ, Guardian

