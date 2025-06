Η νέα οικονομία του ρατσισμού: Με ποια λέξη αυτή η γυναίκα συγκέντρωσε $750.000

Τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται τα περιστατικά στα οποία άτομα που επιδεικνύουν ανοιχτά ρατσιστική ή βίαιη συμπεριφορά όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν συνέπειες αλλά δέχονται μαζική στήριξη από κοινό που τα αντιμετωπίζει ως θύματα.

Μέσω ιστοσελίδων χρηματοδότησης, όπως η GiveSendGo, έχουν συγκεντρωθεί εκατομμύρια δολάρια για πρόσωπα που σχετίζονται με φόνους, πράξεις μίσους ή εμπλοκή σε ακραία κινήματα. Αυτή η εξέλιξη καταγράφεται από ερευνητές ως ένδειξη μετατόπισης στην κοινή γνώμη, όπου η υποστήριξη σε ρατσιστικές συμπεριφορές δεν περιορίζεται πλέον σε περιθωριακούς κύκλους αλλά εκφράζεται δημόσια και οργανωμένα.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Σάιλο Χέντρικς, μιας λευκής γυναίκας από τη Μινεσότα, η οποία παραδέχτηκε σε βίντεο ότι αποκάλεσε nigger ένα πεντάχρονο μαύρο παιδί σε τοπικό πάρκο. Παρά τη γενικευμένη καταδίκη που προκάλεσε το περιστατικό, η Χέντρικς συγκέντρωσε πάνω από 750.000 δολάρια σε δωρεές από χρήστες της πλατφόρμας GiveSendGo.

Rochester single mom Shiloh Hendrix, who was recorded saying the N-word after using the slur on a Black child who allegedly stole from her 18-month-old son’s diaper bag, has amassed over $200,000 on GiveSendGo.



