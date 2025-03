Μίλι Μπόμπι Μπράουν για τα σχόλια περί της εμφάνισής της: Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι εκφοβισμός

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν λέει ότι οι δημοσιογράφοι την «εκφοβίζουν».

Η ηθοποιός του Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, επέκρινε πρόσφατα άρθρα του Τύπου σχετικά με την εμφάνισή της, λέγοντας ότι «αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, αυτό είναι εκφοβισμός».

Η 21χρονη δημοσίευσε ένα τρίλεπτο βίντεο στη σελίδα της στο Instagram, στο οποίο είχε συμπεριλάβει τίτλους άρθρων και τα ονόματα των ρεπόρτερ που τα έγραψαν.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων τις τελευταίες εβδομάδες για την περιοδεία Τύπου της νέας της ταινίας The Electric State, ενώ έκανε επίσης εμφανίσεις στα βραβεία SAG και Brit. «Μεγάλωσα μπροστά στον κόσμο και για κάποιο λόγο οι άνθρωποι δεν φαίνεται να μεγαλώνουν μαζί μου», είπε η 21χρονη σταρ.

Και πρόσθεσε: «Αντίθετα, συμπεριφέρονται σαν να πρέπει να μείνω παγωμένη στο χρόνο, σαν να εξακολουθώ να φαίνομαι όπως έδειχνα στην πρώτη σεζόν του Stranger Things. Και επειδή δεν το κάνω, τώρα είμαι στόχος».

Τα άρθρα που επισημαίνει στο βίντεο επικρίνουν τα μαλλιά, το πρόσωπο, το σώμα και το στυλ της, με κάποιους να υπονοούν ότι φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι.

«Το γεγονός ότι οι ενήλικες συγγραφείς περνούν το χρόνο τους εξετάζοντας προσεκτικά το πρόσωπό μου, το σώμα μου, τις επιλογές μου, είναι ανησυχητικό», είπε και πρόσθεσε: «Το ότι μερικά από αυτά τα άρθρα είναι γραμμένα από γυναίκες το κάνει ακόμα χειρότερο».

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει μεγαλώσει στο προσκήνιο των μέσων ενημέρωσης από την ηλικία των εννέα ετών, όταν εμφανίστηκε στο δράμα του ABC Once Upon a Time in Wonderland και στην εκπομπή του BBC America Intruders.

Το 2016, έλαβε μέρος στο καστ της επιτυχίας επιστημονικής φαντασίας Stranger Things του Netflix, ως Eleven. Η σειρά έφερε παγκόσμια αναγνώριση για τον Brown, που ήταν υποψήφιος για διάφορες διακρίσεις στα βραβεία SAG και Emmy.

Στο βίντεο της στα social media, κατέληξε: «Δεν θα ντρέπομαι για το πώς δείχνω, πώς ντύνομαι ή πώς παρουσιάζομαι. Ας τα πάμε καλύτερα, όχι μόνο για μένα, αλλά για κάθε νεαρό κορίτσι που αξίζει να μεγαλώσει χωρίς να φοβάται ότι θα διαλυθεί επειδή απλά υπάρχει».



Με πληροφορίες από BBC

