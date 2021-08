Η Μέγκαν Μαρκλ έγινε 40 και η βασιλική οικογένεια έσπευσε στα social media προκειμένου να στείλει ευχές για τα γενέθλια της Δούκισσας της Σάσεξ.

Πρώτες δημοσιεύτηκαν οι ευχές στον επίσημο λογαριασμό της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ ακολούθησαν με διαφορά μερικών λεπτών εκείνες των πρίγκιπα Κάρολου και Καμίλα.

Ο αδερφός του πρίγκιπα Χάρι, Ουίλιαμ με την σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, επέλεξαν να ευχηθούν με μια φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ από την περιοδεία στην Αυστραλία το 2018.

«Ευχόμαστε χαρούμενα 40ά γενέθλια στη Δούκισσα του Σάσεξ!», έγραψαν στο μήνυμά τους, δημοσιεύοντας επίσης την εικόνα σε Instagram Story.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Σε παρόμοιο ύφος κινήθηκε και το μήνυμα του πρίγκιπα Κάρολου, που επίσης χρησιμοποίησε μια παλιότερη φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Στο λογαριασμό The Royal Family, που στέλνει μηνύματα εκ μέρους της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύτηκαν συνολικά τρεις φωτογραφίες- μια της Βασίλισσας με την Μέγκαν, μία της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Χάρι και μια οικογενειακή, μαζί με τον γιο τους, Άρτσι.

«Ευχόμαστε στη Δούκισσα του Σάσεξ χαρούμενα γενέθλια σήμερα!», έγραφε η λεζάντα.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Εκείνο, ωστόσο, που προκάλεσε αίσθηση στις ευχές γενεθλίων της βασιλικής οικογένειας ήταν η χρήση του τίτλου «Δούκισσα» σε όλα τα μηνύματα.

Όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ είχαν ευχηθεί για τα γενέθλια του Δούκα του Σάσεξ, στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, είχαν αποφύγει τον τίτλο «Δούκας», και αναφέρθηκαν σε αυτόν απλώς ως «πρίγκιπα Χάρι».

Να σημειωθεί πως η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει συναντηθεί από κοντά με την βασιλική οικογένεια από τότε που με τον πρίγκιπα Χάρι παραιτήθηκαν των καθηκόντων τους, τον Μάρτιο του 2020, ενώ έκτοτε κυκλοφορεί έντονη φημολογία για τις σχέσεις της με το Παλάτι, ειδικά μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, νωρίτερα φέτος.