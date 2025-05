Μακρόν και Μερτς προειδοποιούν τη Ρωσία: Θα υπάρξουν σκληρές κυρώσεις αν δεν δεχθεί την εκεχειρία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί «πλήρη και άνευ όρων» εκεχειρία 30 ημερών.

Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Η επίσκεψη των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας απαντά, συμβολικά, στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Εντείνουμε την πίεσή μας στη ρωσική πολεμική μηχανή μέχρις ότου η Ρωσία να δεχθεί μια εκεχειρία που θα διαρκέσει», τόνισαν σε χθεσινή, κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις ηγέτες.

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ θα συμμετάσχουν μαζί με τον Ζελένσκι σε διαδικτυακή διάσκεψη με άλλους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων», των δυτικών χωρών --κυρίως ευρωπαϊκών-- που είναι έτοιμες να προσφέρουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στο Κίεβο ενισχυμένοι από την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε την Πέμπτη τη Ρωσία να δεχθεί «άνευ όρων εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών», ενώ απείλησε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί. Η Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει το 20% του ουκρανικού εδάφους, «υπεκφεύγει, θέτει όρους, κερδίζει χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής της», κατήγγειλε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα, λίγο πριν φτάσει στο Κίεβο. Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την απειλή του για νέες κυρώσεις «πολύ πιο σκληρές» εις βάρος της Ρωσίας, αν αυτή αρνηθεί να αποδεχθεί μια εκεχειρία, σύμφωνα με συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI που πραγματοποιήθηκε στο τρένο το οποίο τον μετέφερε στο Κίεβο.

Παράλληλα ο Μακρόν ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην περίπτωση που ισχύσει εκεχειρία 30 ημερών «ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», διαβεβαίωσε.

French President Macron, Polish and British Prime Ministers Tusk and Starmer, and German Chancellor Merz have arrived in Kyiv. pic.twitter.com/RNi1YPXxXt