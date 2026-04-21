Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ σπάει τη σιωπή της μετά τις φήμες για νοσηλεία - «Γίνομαι όλο και πιο δυνατή»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μοιράστηκε μια ενημέρωση για την υγεία της, μετά από δημοσιεύματα της περασμένης εβδομάδας που ανέφεραν ότι νοσηλευόταν από τον Μάρτιο.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές σας. Τα προβλήματα υγείας είναι μια σταθερή πραγματικότητα για μένα, αλλά είμαι μια δυνατή γυναίκα και γίνομαι όλο και πιο δυνατή και καλύτερα κάθε μέρα», ανέφερε η ηθοποιός.

«Αφιερώνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά θα επιστρέψω σύντομα με περισσότερα να πω».

Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία του αυτοβιογραφικού της βιβλίου «You With the Sad Eyes».

Τα σοβαρά προβλήματα υγείας της Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Η δήλωση της Άπλγκεϊτ ήρθε λίγες μέρες μετά από δημοσίευμα του TMZ που ανέφερε ότι είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες στα τέλη Μαρτίου, «αν και ο ακριβής λόγος της νοσηλείας της παραμένει ασαφής».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η βραδιά που πήγε στα MTV VMAs με τον Μπραντ Πιτ και έφυγε με άλλον

Ένας εκπρόσωπος της Άπλγκεϊτ αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση της υγείας της και δήλωσε στο Entertainment Weekly ότι «έχει μακρόχρονο ιστορικό περίπλοκων ιατρικών προβλημάτων, για τα οποία έχει μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια, όπως αποδεικνύεται από το αυτοβιογραφικό της βιβλίο και το podcast της».

Τον Αύγουστο του 2021, η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας λίγους μήνες νωρίτερα και ότι η παραγωγή της σειράς Dead to Me του Netflix έπρεπε να διακοπεί για πάνω από πέντε μήνες όταν ξεκίνησε τη θεραπεία.

Έκτοτε έχει μιλήσει για τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη νευρολογική διαταραχή, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής κατάθλιψης που νιώθει λόγω του εξουθενωτικού πόνου.

Τον Φεβρουάριο, η Άπλγκεϊτ δήλωσε ότι περνούσε μεγάλο μέρος της κάθε μέρας στο κρεβάτι της, καθώς ο χρόνιος πόνος της δυσχέραινε την κίνηση. Παρ’ όλα αυτά, παρέμενε πιστή στη ρουτίνα της να συνοδεύει την 15χρονη κόρη της στο σχολείο και στις δραστηριότητές της.

Στην αυτοβιογραφία της, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, μιλάει τόσο για τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας όσο και για την κακοποιητική παιδική της ηλικία.

Με πληροφορίες από Independent