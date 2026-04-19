Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Η Κέιτλιν Τζένερ αποκάλυψε ότι το ανανεωμένο αμερικανικό διαβατήριό της εκδόθηκε με ανδρική ένδειξη φύλου, παρότι τα έγγραφά της είχαν αλλάξει εδώ και χρόνια, και ότι ζήτησε βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να πάρει απάντηση. Η υπόθεση φωτίζει πώς η νέα πολιτική των ΗΠΑ για τα διαβατήρια αγγίζει ακόμη και τρανς πρόσωπα που τον έχουν στηρίξει.

The LiFO team
φωτογραφία:Getty images
Η Κέιτλιν Τζένερ είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Τόμι Λάρεν ότι, όταν ανανέωσε το αμερικανικό διαβατήριό της, το νέο έγγραφο επέστρεψε με ένδειξη φύλου «M», παρότι, όπως ανέφερε, εδώ και χρόνια όλα τα επίσημα χαρτιά της είχαν αλλάξει σε «F».

Η ίδια είπε ότι αυτό έχει γίνει πλέον και ζήτημα ασφάλειας, αφού δυσκολεύει τα διεθνή ταξίδια της.

Οπως εξήγησε, προσπάθησε αρχικά να διορθώσει το θέμα μέσα από τη συνηθισμένη διαδικασία, στέλνοντας ξανά τα σχετικά έγγραφα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια άφησε επιστολή για τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, εξηγώντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ίδια αλλά και πολλούς άλλους τρανς ανθρώπους. Μέχρι σήμερα, λέει, δεν έχει λάβει απάντηση.

Η ίδια απέφυγε να επιτεθεί προσωπικά στον Τραμπ και είπε ότι συνεχίζει να τον στηρίζει, παραδέχθηκε όμως ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί καλά ως προς τις συνέπειές της στην καθημερινότητα των τρανς ανθρώπων.

Το θέμα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή αφορά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τρανς πρόσωπα της αμερικανικής δημόσιας ζωής, αλλά και επειδή δείχνει πώς μια κυβερνητική επιλογή μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ ακόμη και σε ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους που έχουν σταθεί δημόσια στο πλευρό του Τραμπ. Η Τζένερ δεν είναι η μόνη που έχει μιλήσει δημόσια για τέτοιο πρόβλημα, κάτι που δείχνει ότι το ζήτημα ξεπερνά την προσωπική της περίπτωση.

Με στοιχεία από People, The Advocate, Deadline

Ο Μαμντάνι ιδρύει γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων με τρανς επικεφαλής

Η Νέα Υόρκη αποκτά για πρώτη φορά ειδικό γραφείο για θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την Taylor Brown να γίνεται το πρώτο τρανς πρόσωπο που αναλαμβάνει την ηγεσία γραφείου ή υπηρεσίας του δήμου.
Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζει επίσημα ότι οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, στέλνοντας ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
Καναδός γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ο Καναδός σταρ του gay πορνό υποστηρίζει ότι κρατήθηκε επί ώρες από αμερικανούς τελωνειακούς στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο και στη συνέχεια αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ για μία δεκαετία
Διεθνή / Ρίσκο και ευκαιρία: Οι δύο εκεχειρίες που μπορεί να ενισχύσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι διπλωματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται να αποκτούν δυναμική, όμως τα βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές καθιστούν το αποτέλεσμα αβέβαιο
Διεθνή / The Atlantic: Ο διευθυντής του FBI «αγνοείται» - Ανησυχία για τη συμπεριφορά του Πατέλ

Περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, απουσίες χωρίς εξήγηση και έντονη αστάθεια στη συμπεριφορά του φέρεται να προκαλούν ανησυχία στο εσωτερικό του FBI και της κυβέρνησης Τραμπ
