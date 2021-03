Η «καταιγίδα της δεκαετίας» στην Αυστραλία: «Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα»

Η «καταιγίδα της δεκαετίας» πλήττει για δεύτερη ημέρα την δυτική Αυστραλία, όπου περίπου 50.000 κατοικίες παραμένουν ακόμα χωρίς ρεύμα. Χθες προβλήματα ηλεκτροδότησης παρουσιάσαν 62.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για σπάνιο φαινόμενο, καθώς τα υπολείμματα του πρώην τροπικού κυκλώνα Mangga προσέκρουσαν σε ένα ψυχρό ρεύμα, σηκώνοντας ανέμους ταχύτητας 100 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Μεγάλα τμήματα της περιοχής χτυπήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά τα νότια δέχτηκαν τις σφοδρότερες καταιγίδες την Δευτέρα, και είναι αντιμέτωπα με τον κίνδυνο πλημμύρας. Οροφές ξηλώθηκαν από τον άνεμο και δέντρα ξεριζώθηκαν, με την πυροσβεστική να δέχεται 407 κλήσεις μέσα σε 24 ώρες.

Μείνετε μακριά από τα παράθυρα

Από τους κατοίκους στα νοτιοδυτικά ζητήθηκε να βγάλουν από τις πρίζες όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, να αποφύγουν να μιλήσουν στα σταθερά τους τηλέφωνα και να μείνουν μακριά από τα παράθυρα, καθώς υπάρχει φόβος για πολλούς κεραυνούς. Στους οδηγούς μοτοσικλετών έγινε σύσταση να μην περνούν μέσα από νερολακκούβες αγνώστου ύψους.

An impressive sight on satellite this afternoon, a significant weather system is on the doorstep on western #WA plus early signs of a low pressure system forming well off the Lower West coast. The low will deepen overnight & bring dangerous wind gusts to the #southwest. pic.twitter.com/i8AKV1GvVu