ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η ηθοποιός του «American Pie» Τάρα Ριντ καταγγέλλει ότι τη νάρκωσαν σε ξενοδοχείο

Η ηθοποιός φέρεται να έμεινε αναίσθητη για οκτώ ώρες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η ηθοποιός του «American Pie» Τάρα Ριντ καταγγέλλει ότι τη νάρκωσαν σε ξενοδοχείο Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram / @tarareid / @itsafilmphoto
0

Η Τάρα Ριντ, ηθοποιός γνωστή από το «American Pie», καταγγέλλει ότι τη νάρκωσαν σε ένα ξενοδοχείο στο Rosemont.

Πληροφορίες του TMZ, τις οποίες επικαλούνται μέσα όπως το ABC7 Chicago και το περιοδικό Peopl, μεταφέρουν, πως η Ριντ καταγγέλλει, πως κάποιος έριξε κάποια ουσία στο ποτό της, όταν το άφησε στο μπαρ του ξενοδοχείου για να καπνίσει. Επιστρέφοντας, το βρήκε καλυμμένο με μια χαρτοπετσέτα.

Σύμφωνα με την ίδια, αναίσθητη για οκτώ ώρες, ενώ οι ίδιες πληροφορίες, μεταδίδουν πως η Αστυνομία του Rosemont επιβεβαιώνει, πως έλαβε μια κλήση.

Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Rosemont Public Safety επιβεβαίωσε στο περιοδικό People, ότι στις 12:39 π.μ. της Κυριακής 23 Νοεμβρίου έλαβε κλήση για ασθενοφόρο από ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Σικάγο για «ένα άρρωστο άτομο» και ότι «ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Βίντεο που επικαλούνται τα μέσα, δείχνει «ότι αρκετά άτομα βοηθούσαν την εμφανώς ζαλισμένη Ριντ να καθίσει σε αναπηρικό αμαξίδιο στο λόμπι». Σε μια στιγμή, η κατάσταση έγινε τεταμένη μεταξύ ενός άνδρα που κρατούσε την ηθοποιό και ενός άλλου που κρατούσε το καροτσάκι.

«Θα σε πάμε στο δωμάτιό σου, εντάξει;», είπε ένας από τους άνδρες στην ηθοποιό αφού την βοήθησε να καθίσει στην καρέκλα, ενώ εκείνη κοίταζε γύρω της, μπερδεμένη και μιλώντας χωρίς να γίνεται πάντα κατανοητό, τι προσπαθεί να πει.

Αργότερα, μεταφέρθηκε με βοήθεια τριών διασωστών έξω από το ξενοδοχείο.

«Η Τάρα Ριντ κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία μετά από ένα περιστατικό στο οποίο πιστεύει ότι το ποτό της είχε αλλοιωθεί», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε μια δήλωση. «Συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Η Τάρα αναρρώνει και ζητάει να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της τραυματικής περιόδου. Προτρέπει επίσης όλους να είναι προσεκτικοί, να προσέχουν τα ποτά τους και να μην τα αφήνουν ποτέ χωρίς επίβλεψη, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

 
 
 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ: Τον Απρίλιο στην Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζει ταξίδι στην Κίνα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει ότι η Κίνα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρήνη
LIFO NEWSROOM
«Είναι εντελώς ντροπιαστικό» - Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Διεθνή / «Είναι εντελώς ντροπιαστικό» - Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο του πολέμου σχολιάζουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, με κάποιους να το απορρίπτουν πλήρως και άλλους να δηλώνουν πως «είναι ώρα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε ένα πράγμα»
LIFO NEWSROOM
Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Διεθνή / Στάρμερ για πρίγκιπα Άντριου: «Οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές»

Ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς του τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις τον περασμένο μήνα, καθώς η βασιλική οικογένεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις επικρίσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
 
 