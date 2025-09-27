ΔΙΕΘΝΗ
Η Ιταλία επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε εταιρείες πετρελαίου για καρτέλ τιμών βιοκαυσίμων

Τα πρόστιμα αναλυτικά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρόστιμα συνολικού ύψους 936,7 εκατ. ευρώ (περίπου 1 δισ. δολάρια) επέβαλε η ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού σε μεγάλες πετρελαϊκές και διανομείς καυσίμων, κατηγορώντας τους για σύσταση καρτέλ με στόχο τη χειραγώγηση τιμών σε βιοκαύσιμα.

Μεταξύ των εταιρειών που τιμωρούνται συγκαταλέγονται η Eni SpA, η Esso (θυγατρική της Exxon Mobil Corp.), η IP Group, η Q8 (Kuwait Petroleum), η Saras SpA και η Tamoil Italia SpA.

Η απόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού ήρθε έπειτα από πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία whistleblower. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εταιρείες συντόνιζαν από κοινού, μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Ιουνίου 2023, τις αυξήσεις στις τιμές συγκεκριμένου συστατικού βιοκαυσίμων, με αποτέλεσμα η αξία του να τριπλασιαστεί μέσα σε τρία χρόνια. Οι αυξήσεις συνέπιπταν χρονικά και, όπως αναφέρει η αρχή, τροφοδοτούνταν από άμεσες ή έμμεσες ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Οι θέσεις των εταιρειών

Η Eni δήλωσε ότι η υπόθεση βασίζεται σε μια «κατασκευασμένη αναπαράσταση που αγνοεί τη λογική της αγοράς» και πως οι επικοινωνίες που επικαλείται η αρχή σχετίζονται με νόμιμες εμπορικές συναλλαγές. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης στα δικαστήρια.

Η IP και η Saras έκαναν λόγο για «αβάσιμη ποινή» και επίσης προανήγγειλαν ένδικα μέσα. Η Q8 αρνήθηκε κάθε παρανομία και ανακοίνωσε ότι εξετάζει την πιθανότητα έφεσης. Οι υπόλοιπες εταιρείες δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Τα πρόστιμα αναλυτικά

  • Eni: 336,2 εκατ. ευρώ
  • Esso: 129,4 εκατ. ευρώ
  • IP Group: 163,7 εκατ. ευρώ
  • Q8: 172,6 εκατ. ευρώ
  • Saras SpA: 43,8 εκατ. ευρώ
  • Tamoil Italia SpA: 91 εκατ. ευρώ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού στρέφεται κατά της Eni. Το 2023, είχε κατηγορήσει την εταιρεία για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε καμπάνια προώθησης ντίζελ, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ιταλίας απέρριψε τότε τις κατηγορίες. Είναι όμως η πρώτη φορά που η ρυθμιστική αρχή στοχεύει ειδικά στην αγορά βιοκαυσίμων.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε μακρά δικαστική διαμάχη, με τις εταιρείες να προετοιμάζουν προσφυγές και την ιταλική κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων.

