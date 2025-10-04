Η ιστορία της Ρουμέισα Οζτούρκ: Πώς η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθούσε φοιτητές

Όταν η Ρουμέισα Οζτούρκ συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες με κουκούλες έξω από το σπίτι της στη Μασαχουσέτη τον Μάρτιο, το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έκανε τον γύρο του κόσμου. Η Τουρκάλα φοιτήτρια οδηγήθηκε βιαστικά σε ένα ανεπίσημο όχημα, χωρίς να έχει διαπράξει κανένα έγκλημα, σε μια υπόθεση που αποδείχθηκε προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση Τραμπ.

Η ομοσπονδιακή δίκη που ολοκληρώθηκε πρόσφατα αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ειδική ομάδα που η κυβέρνηση δημιούργησε για να στοχοποιήσει την Ozturk και άλλους υπέρ της Παλαιστίνης φοιτητές. Η υπόθεση έγινε σύμβολο για τις εντάσεις ανάμεσα στην ελευθερία λόγου και την εθνική ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δικαστής William Young στη Βοστώνη έκρινε ότι η προσπάθεια στόχευσης των φοιτητών ήταν ξεκάθαρα αντισυνταγματική, προκαλώντας την πρόθεση του Λευκού Οίκου να ασκήσει έφεση. Οι διαδικασίες της δίκης αποκάλυψαν χιλιάδες σελίδες καταθέσεων, πρακτικών και αναφορών που περιγράφουν την εκτεταμένη μηχανή πίσω από τις συλλήψεις.

Η συμμετοχή της κυβέρνησης Τραμπ στην υπόθεση ήταν καθοριστική. Ο Στίβεν Μίλερ, υπαρχηγός προσωπικού του Λευκού Οίκου, είχε συζητήσει περισσότερες από δώδεκα φορές με ανώτερους αξιωματούχους για την ανάκληση φοιτητικών βίζων. Το Τμήμα Ερευνών (HSI) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που ασχολείται με διεθνή εγκλήματα, ανέλαβε τη συλλογή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των συλλήψεων.

Μυστική έρευνα και «Tiger Team» κατ' εντολή Ντόναλντ Τραμπ

Το HSI δημιούργησε μια ειδική ομάδα, γνωστή ως «Tiger Team», για να παρακολουθήσει φοιτητές που συμμετείχαν σε ακτιβιστικές δράσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Περισσότεροι από 100 αναλυτές συνέταξαν αναφορές βασισμένες σε ιστοσελίδες όπως η Canary Mission, μια αμφιλεγόμενη φιλο-Ισραηλινή πλατφόρμα που τεκμηριώνει άτομα με αντιισραηλινές δραστηριότητες. Η Οζτούρκ εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα μετά τη συμμετοχή της σε ένα άρθρο γνώμης που αμφισβητούσε την πολιτική του πανεπιστημίου Ταφτς όσον αφορά τις επενδύσεις σε ισραηλινές εταιρείες.

Η δίκη αποκάλυψε ότι, παρά τις κατηγορίες περί υποστήριξης της Χαμάς, δεν υπήρχε καμία απόδειξη συμμετοχής της Οζτούρκ σε βία ή τρομοκρατία. Η φοιτήτρια κρατήθηκε σε κέντρο του ICE στη Λουιζιάνα για περίπου έξι εβδομάδες, προτού αφεθεί με εγγύηση. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να την απελάσει.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων που διασφαλίζει η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και τη χρήση του μεταναστευτικού συστήματος για πολιτικές στοχοποιήσεις. Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισαν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν σε ξένους πολίτες να διαπράττουν αντι-αμερικανικές ή φιλοτρομοκρατικές πράξεις, ενώ οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η δράση της κυβέρνησης Τραμπ αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία.

Η δίκη της Οζτούρκ αποτέλεσε σημείο καμπής για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα όρια της ελευθερίας λόγου και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για την καταστολή φοιτητικών κινημάτων. Το μέλλον της Οζτούρκ στις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιο, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να συγκεντρώνει την προσοχή της κοινής γνώμης και διεθνών οργανισμών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

