Η Ιαπωνία αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη φωτιά εδώ και δεκαετίες 

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους, καθώς η Ιαπωνία μάχεται με τη μεγαλύτερη φωτιά εδώ και 30 χρόνια.

Οι φλόγες εκτιμάται ότι έχουν εξαπλωθεί σε περίπου 3.000 στρέμματα στο δάσος Ofunato στη βόρεια περιοχή Iwate από τότε που ξέσπασε πυρκαγιά την Τετάρτη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

«Εξετάζουμε ακόμη το μέγεθος της πληγείσας περιοχής, αλλά είναι η μεγαλύτερη από την πυρκαγιά του 1992 [στο Κουσίρο του Χοκάιντο]», δήλωσε εκπρόσωπος του πρακτορείου.

🔥 A #wildfire in northeastern #Japan burns at least 84 buildings, forcing 2,000 residents to evacuate 🚒 Military helicopters are mobilized to fight the blaze as panicked locals flee pic.twitter.com/49JMvTEbbv

Εκείνη η φωτιά είχε κάψει 2.800 στρέμματα που ήταν και το προηγούμενο ρεκόρ της Ιαπωνίας. Τώρα, περισσότεροι από 1.700 πυροσβέστες από όλη τη χώρα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ανέφερε η υπηρεσία.

Εναέρια πλάνα από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειξαν λευκό καπνό να υψώνεται και να καλύπτει ένα ολόκληρο βουνό.

Thousands of people in Ofunato, Japan have been forced to evacuate due to a fierce fire sweeping the city.



One person has died and around 3,000 acres have been burned, according to Japanese media. pic.twitter.com/t8rqThERbu