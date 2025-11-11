ΔΙΕΘΝΗ
«Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πίεση»: Ο Τιμ Ντέιβι προειδοποιεί, ενώ ο Τραμπ απειλεί το BBC με αγωγή 1 δισ. δολαρίων

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα στο Ηνωμένο Βασίλειο

LifO Newsroom
Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, απηύθυνε σήμερα διαδικτυακό μήνυμα προς το προσωπικό του σταθμού, προειδοποιώντας ότι «η ελευθερία του Τύπου δέχεται πίεση» και καλώντας τους εργαζομένους να «παλέψουν για τη δημοσιογραφία τους».

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων για «παραπλανητική επεξεργασία» ομιλίας του σε ντοκιμαντέρ για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021.

«Βλέπω την εργαλειοποίηση της ενημέρωσης. Αυτή η αφήγηση δεν θα καθοριστεί από τους εχθρούς μας — είναι δική μας, μας ανήκει», είπε χαρακτηριστικά ο Ντέιβι, αναγνωρίζοντας ότι «έχουν γίνει λάθη» αλλά επιμένοντας ότι το BBC πρέπει να τα υπερασπιστεί «με διαφάνεια και αποφασιστικότητα».

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, υποστήριξε ότι η αγωγή του πρώην προέδρου «δεν γίνεται για προσωπικό όφελος, αλλά για το κοινό καλό», ζητώντας από το BBC «πλήρη επανόρθωση, δημόσια συγγνώμη και οικονομική αποζημίωση».

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συντηρητικούς να ζητούν «συγγνώμη» προς τον Τραμπ, ενώ εργαζόμενοι και δημοσιογράφοι του BBC εκφράζουν φόβους για «επικίνδυνο προηγούμενο» στη σχέση πολιτικής εξουσίας και ελεύθερου Τύπου.


 

