Η Cardi B έδειξε πώς αλλάζει πάνες με τόσο μεγάλα νύχια: «Τα αγόρια είναι πιο δύσκολα»

Τα μακριά νύχια δεν δυσκολεύουν καθόλου την Cardi B να αλλάζει πάνες στα παιδιά της και τράβηξε βίντεο να το αποδείξει.

Η 29χρονη ράπερ δημοσίευσε ένα βίντεο, όπου φαίνεται να αλλάζει την πάνα από ένα λούτρινο αρκουδάκι έχοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά μακριά, κόκκινα νύχια.

«Ε, Bardi, πώς στην ευχή αλλάζεις πάνες με τα νύχια; Εγώ ακόμη παλεύω», ρώτησε η φίλη της και επίσης ράπερ, Kash Doll, που έγινε πρόσφατα μητέρα.

«Εντάξει κορίτσι, λοιπόν σου έφτιαξα ολόκληρο βίντεο», ήταν η απάντηση της Carbi B. «Πίστεψέ με, θα το μάθεις! Ωστόσο θεωρώ πως τα αγόρια είναι πιο δύσκολα στο καθάρισμα, έχουν περισσότερες σχισμές», συνέχισε.

Okay girl sooo I just made a whole video 🤣😂😂Trust me you will get the hang of it! However I do feel like boys are harder to clean,they got more crevices. https://t.co/b2CeTstz1L pic.twitter.com/80PEcWlMIJ