Η βρετανική δεξιά επιστρέφει στην εποχή Θάτσερ – Το νέο σχέδιο κατά του Μπλερισμού

Η πολιτική της δεξιάς στη Βρετανία φαίνεται να επιστρέφει στις ρίζες της Θάτσερ, καθώς Συντηρητικοί και το κόμμα Reform UK βλέπουν τον Μπλερισμό ως μια περίοδο που η χώρα πήρε λάθος κατεύθυνση. Οι ηγέτες της δεξιάς επιδιώκουν να ανατρέψουν δύο δεκαετίες πολιτικών που ενσωμάτωσαν κοινωνικές προστασίες, πρόνοια και αξίες που θεωρούν ότι περιορίζουν την επιχειρηματικότητα και εισήγαγαν την αποκαλούμενη «woke» κουλτούρα.

Για δεκαετίες, η εποχή Τόνι Μπλερ θεωρούνταν ως μια κυβέρνηση που μετρίασε την κληρονομιά Θάτσερ με επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα, όπως η μείωση της παιδικής φτώχειας και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σήμερα, όμως, η νέα δεξιά βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Θεωρεί ότι οι Τόρις από τον Κάμερον μέχρι την Μέι και εν μέρει ο Τζόνσον αποδέχθηκαν μεγάλο μέρος της κοινωνικής ατζέντας του Μπλερ, μεταφέροντας εξουσίες μακριά από την εκτελεστική εξουσία και επεκτείνοντας την πρόνοια.

Βρετανία: Η ατζέντα της νέας δεξιάς και οι στόχοι ανατροπής των θέσεων του Μπλερ

Οι Τόρις και το Reform UK στοχεύουν στην ανατροπή νομοθεσίας που θεσπίστηκε επί Μπλερ, όπως ο Νόμος για την Κλιματική Αλλαγή, η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Νόμος Συνταγματικής Μεταρρύθμισης, η Ισότητα και οι νόμοι για τα εγκλήματα μίσους. Το Reform UK έχει επίσης δηλώσει ότι θα επανεξετάσει την αυτονομία της Τράπεζας της Αγγλίας, ενώ αμφισβητούνται ακόμη και η αποκέντρωση στη Σκωτία και την Ουαλία.

Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης την αναθεώρηση του πολυπολιτισμού, των μεταναστευτικών πολιτικών και της επέκτασης της ανώτατης εκπαίδευσης στο 50% των φοιτητών. Το κοινωνικό κράτος και οι πολιτικές πρόνοιας του Νέου Εργατικού Κόμματος θεωρούνται αιτία για τα υψηλά επίπεδα επιδομάτων εργασίας. Παράλληλα, η αυξανόμενη επιρροή του χριστιανικού συντηρητισμού προκαλεί ανησυχία σε πολλές γυναίκες σχετικά με τα δικαιώματά τους, με τον Νάιτζελ Φάρατζ να υποστηρίζει αυστηρότερους κανόνες για τις αμβλώσεις.

Η πολιτική της δεξιάς δεν περιορίζεται σε κριτική. Στόχος είναι η ανατροπή της πολιτικής κληρονομιάς Μπλερ και η επιστροφή στις αρχές της Θάτσερ, ενώ οι Συντηρητικοί προσπαθούν να ανακτήσουν την οικονομική τους αξιοπιστία και τις εκλογικές τους θέσεις στη Νότια Αγγλία. Το Reform UK εμφανίζεται ως η κυρίαρχη δύναμη, αλλά κάθε αναζωογόνηση των Τόρις θα αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει τη συνεχή μάχη ιδεών στη βρετανική πολιτική, με την προσπάθεια αποδόμησης του Μπλερισμού να ενισχύεται και να γίνεται όλο και πιο έντονη. Όποιος επικρατήσει, η νέα δεξιά έχει καθορίσει την ατζέντα της για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Financial Times