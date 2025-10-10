ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η βρετανική δεξιά επιστρέφει στην εποχή Θάτσερ – Το νέο σχέδιο κατά του Μπλερισμού

50 χρόνια μετά την άνοδο της Θάτσερ, η βρετανική δεξιά βλέπει τον Μπλερισμό ως λάθος πορεία. Τόρις και Reform UK προγραμματίζουν αλλαγές στη νομοθεσία, πρόνοια και κοινωνική ατζέντα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η βρετανική δεξιά επιστρέφει στην εποχή Θάτσερ – Το νέο σχέδιο κατά του Μπλερισμού Facebook Twitter
0

Η πολιτική της δεξιάς στη Βρετανία φαίνεται να επιστρέφει στις ρίζες της Θάτσερ, καθώς Συντηρητικοί και το κόμμα Reform UK βλέπουν τον Μπλερισμό ως μια περίοδο που η χώρα πήρε λάθος κατεύθυνση. Οι ηγέτες της δεξιάς επιδιώκουν να ανατρέψουν δύο δεκαετίες πολιτικών που ενσωμάτωσαν κοινωνικές προστασίες, πρόνοια και αξίες που θεωρούν ότι περιορίζουν την επιχειρηματικότητα και εισήγαγαν την αποκαλούμενη «woke» κουλτούρα.

Για δεκαετίες, η εποχή Τόνι Μπλερ θεωρούνταν ως μια κυβέρνηση που μετρίασε την κληρονομιά Θάτσερ με επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα, όπως η μείωση της παιδικής φτώχειας και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σήμερα, όμως, η νέα δεξιά βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Θεωρεί ότι οι Τόρις από τον Κάμερον μέχρι την Μέι και εν μέρει ο Τζόνσον αποδέχθηκαν μεγάλο μέρος της κοινωνικής ατζέντας του Μπλερ, μεταφέροντας εξουσίες μακριά από την εκτελεστική εξουσία και επεκτείνοντας την πρόνοια.

Βρετανία: Η ατζέντα της νέας δεξιάς και οι στόχοι ανατροπής των θέσεων του Μπλερ

Οι Τόρις και το Reform UK στοχεύουν στην ανατροπή νομοθεσίας που θεσπίστηκε επί Μπλερ, όπως ο Νόμος για την Κλιματική Αλλαγή, η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Νόμος Συνταγματικής Μεταρρύθμισης, η Ισότητα και οι νόμοι για τα εγκλήματα μίσους. Το Reform UK έχει επίσης δηλώσει ότι θα επανεξετάσει την αυτονομία της Τράπεζας της Αγγλίας, ενώ αμφισβητούνται ακόμη και η αποκέντρωση στη Σκωτία και την Ουαλία.

Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης την αναθεώρηση του πολυπολιτισμού, των μεταναστευτικών πολιτικών και της επέκτασης της ανώτατης εκπαίδευσης στο 50% των φοιτητών. Το κοινωνικό κράτος και οι πολιτικές πρόνοιας του Νέου Εργατικού Κόμματος θεωρούνται αιτία για τα υψηλά επίπεδα επιδομάτων εργασίας. Παράλληλα, η αυξανόμενη επιρροή του χριστιανικού συντηρητισμού προκαλεί ανησυχία σε πολλές γυναίκες σχετικά με τα δικαιώματά τους, με τον Νάιτζελ Φάρατζ να υποστηρίζει αυστηρότερους κανόνες για τις αμβλώσεις.

Η πολιτική της δεξιάς δεν περιορίζεται σε κριτική. Στόχος είναι η ανατροπή της πολιτικής κληρονομιάς Μπλερ και η επιστροφή στις αρχές της Θάτσερ, ενώ οι Συντηρητικοί προσπαθούν να ανακτήσουν την οικονομική τους αξιοπιστία και τις εκλογικές τους θέσεις στη Νότια Αγγλία. Το Reform UK εμφανίζεται ως η κυρίαρχη δύναμη, αλλά κάθε αναζωογόνηση των Τόρις θα αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει τη συνεχή μάχη ιδεών στη βρετανική πολιτική, με την προσπάθεια αποδόμησης του Μπλερισμού να ενισχύεται και να γίνεται όλο και πιο έντονη. Όποιος επικρατήσει, η νέα δεξιά έχει καθορίσει την ατζέντα της για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Financial Times

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: 7 πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Διεθνή / Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιγράφουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, από τις μαζικές απελάσεις μέχρι την απόρριψη διεθνών συμφωνιών. Η Κέμι Μπάντενοκ φέρνει το “Make America Great Again” στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό ενόψει εκλογών
LIFO NEWSROOM
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Διεθνή / Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Ινδία, ενισχύοντας τις διπλωματικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ Δελχί και Καμπούλ, ενώ παρακολουθεί στενά το Πακιστάν
LIFO NEWSROOM
Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Διεθνή / Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας πλήττουν το 60% της παραγωγής, προκαλώντας φόβους για ελλείψεις το χειμώνα
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ», δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης: «Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ» δηλώνει η φετινή νικήτρια, Μαρία Κορίνα Ματσάδο

«Στηριζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για να πετύχουμε την Ελευθερία και τη δημοκρατία», έγραψε η Βενεζουελανή πολιτικός
LIFO NEWSROOM
Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Διεθνή / Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Καθώς η Γαλλία παραμένει σε πολιτική κρίση, η Μαρί Λεπέν και η «Εθνική Συσπείρωση» εκμεταλλεύονται το χάος για να ενισχύσουν την επιρροή τους και να προετοιμαστούν για πιθανές πρόωρες εκλογές
LIFO NEWSROOM
«Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Διεθνή / «Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Αφού η Επιτροπή Νόμπελ αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν αναγνώρισαν «έναν ανθρωπιστή που κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του»
LIFO NEWSROOM
 
 