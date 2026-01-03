«Πράξη πολέμου η σύλληψη Μαδούρο» - Ο Μαμντάνι καταδικάζει την επίθεση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρονται -με το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Iwo Jima- ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, μετά τις κατηγορίες που ασκήθηκαν σε βάρος τους για «συνωμοσία σε ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ».

Στην πρώτη του αντίδραση, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως «πράξη πολέμου» και παραβίαση του διεθνούς και ομοσπονδιακού δικαίου.

Ο Μαμντάνι, που διανύει μόλις την τρίτη ημέρα της θητείας του ως δήμαρχος, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την επιχείρηση, καθώς και για τη «σχεδιαζόμενη φυλάκιση του Μαδούρο υπό ομοσπονδιακή κράτηση εδώ, στη Νέα Υόρκη».

Η πρώτη αντίδραση Μαμντάνι για τη μεταφορά Μαδούρο στη Νέα Υόρκη

«Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο κράτος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου. Αυτή η απροκάλυπτη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που αποκαλούν αυτή την πόλη σπίτι τους» δήλωσε ο Μαμντάνι.

«Προτεραιότητά μου είναι η ασφάλειά τους, όπως και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η διοίκησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες» κατέληξε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η Δικαστική Περιφέρεια του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Νικολάς Μαδούρο, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τον κατηγορεί για εμπλοκή σε διεθνές δίκτυο ναρκωτικών και σοβαρά εγκλήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι τόσο ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, όσο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν επισήμως παραπεμφθεί στη Δικαστική Περιφέρεια του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης (Southern District of New York).

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας

συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ

κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών

συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι πρώτες εικόνες από τη σύλληψη του Μαδούρο

Φωτογραφία του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την ανάρτηση έκανε στο Truth Social ενώ τη φωτογραφία αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος στα social του. Ο Μαδούρο φαίνεται στη φωτογραφία με χειροπέδες και με μάσκα στα μάτια.

Νωρίτερα, είχε κυκλοφορήσει κι άλλη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο από τη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από CNN