Η Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Η Boeing προγραμματίζει την ανάπτυξη ενός νέου αεροσκάφους μονής διαδρόμου που θα αντικαταστήσει το 737 MAX, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Η κίνηση αυτή αποτελεί μακροπρόθεσμη προσπάθεια ανάκτησης πελατών και αγοράς που χάθηκε από τον ανταγωνιστή Airbus κατά τη διάρκεια των προβλημάτων ασφαλείας και ποιότητας που αντιμετώπισε η εταιρεία.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Kelly Ortberg, συναντήθηκε με στελέχη της Rolls-Royce Holdings στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συζητήσουν ένα νέο κινητήρα για το αεροσκάφος. Παράλληλα, η Boeing έχει αρχίσει τον σχεδιασμό της καμπίνας πτήσης του νέου στενού αεροσκάφους. Σύμφωνα με πηγές, το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και τα σχέδια βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να αντιμετωπίσει παλαιότερα προβλήματα ποιότητας και κατασκευής, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση παραγγελιών για περίπου 6.000 αεροσκάφη και στην πιστοποίηση μοντέλων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Νέα εποχή για την Boeing και την αεροπορική βιομηχανία

Οι πρόσφατες προκλήσεις της Boeing περιλαμβάνουν την κρίση του 737 MAX, το οποίο εισήλθε στην εμπορική υπηρεσία το 2017 και δύο θανατηφόρα δυστυχήματα οδήγησαν σε παγκόσμια ακινητοποίηση του στόλου το 2019. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν την εμπιστοσύνη των πελατών, προκάλεσαν αλλαγές στη διοίκηση και οδήγησαν σε αυστηρότερους κανονισμούς.

Εν τω μεταξύ, η Airbus έχει αυξήσει την παραγωγή της, ειδικά για τα στενά αεροσκάφη A320, μειώνοντας την απόσταση από τις παραδόσεις της Boeing. Η ευρωπαϊκή εταιρεία προγραμματίζει να παραδώσει νέα γενιά στενών αεροσκαφών στα τέλη της δεκαετίας του 2030, με βελτιωμένη απόδοση καυσίμου.

Η Boeing εξετάζει τώρα την κατασκευή ενός αεροσκάφους από «λευκό χαρτί», που μπορεί να απαιτήσει πάνω από μια δεκαετία και δισεκατομμύρια δολάρια επένδυσης. Στόχος είναι η αύξηση της απόδοσης καυσίμου κατά τουλάχιστον 15%, μέσω νέων κινητήρων, ελαφρύτερων υλικών ή ριζικών αλλαγών στο αεροσκάφος.

Φέτος, ο Ortberg επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Rolls-Royce στο Derby, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες νέου κινητήρα για το στενό αεροσκάφος. Ο CEO της Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, δήλωσε ότι ο νέος κινητήρας θα μπορούσε να προσφέρει αύξηση 10% στην απόδοση καυσίμου σε σχέση με τους κινητήρες των A320neo και έως 20% με συνδυαστικές βελτιώσεις.

Η πιθανή συνεργασία με την Rolls-Royce σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή για τη Boeing, που χρησιμοποιεί κινητήρες CFM International για τα 737 της εδώ και περίπου 40 χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναδιαμορφώσει έργο με τη NASA για την ανάπτυξη ενός πιο πράσινου αεροσκάφους, επικεντρώνοντας στον σχεδιασμό πιο ελαφριών και αεροδυναμικών φτερών.

Οι επικεφαλής της Boeing εργάζονται για να πείσουν τις αεροπορικές εταιρείες ότι η εταιρεία μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα. Ο CEO της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι η Boeing «κάνει πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή, τα αεροσκάφη παραδίδονται νωρίτερα και η ποιότητα είναι εξαιρετική».

Παρά τις προόδους, η Boeing έχει μπροστά της σημαντικά εμπόδια. Δύο νέα μοντέλα 737 MAX δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί και η αναβάθμιση του 777X βρίσκεται περίπου έξι χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal