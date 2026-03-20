Η Bhumika Shrestha γίνεται η πρώτη trans βουλεύτρια του Νεπάλ

Η Bhumika Shrestha απέκτησε στις 16 Μαρτίου κοινοβουλευτική έδρα μέσω της αναλογικής εκπροσώπησης με το Rastriya Swatantra Party, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη trans γυναίκα που μπαίνει στο κοινοβούλιο του Νεπάλ.

Η 37χρονη ακτιβίστρια για τα LGBTQ δικαιώματα δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένη, αλλά νιώθει και το βάρος της ευθύνης. Οπως είπε, το Σύνταγμα του Νεπάλ περιλαμβάνει προβλέψεις για την κοινότητα, όμως αυτές δεν έχουν περάσει επαρκώς σε νόμους και πολιτικές, και πλέον η ίδια καλείται να φέρει αυτά τα ζητήματα μέσα στο κοινοβούλιο.

Facebook Twitter φωτογραφία: Getty images

Η Shrestha αυτοπροσδιορίζεται ως third gender, μια κατηγορία που αναγνωρίζεται νομικά στο Νεπάλ από το 2007, μετά από ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου υπέρ του αυτοπροσδιορισμού φύλου. Η εκλογή της αντιμετωπίστηκε ως ιστορική στιγμή από την LGBTQ κοινότητα της χώρας, με υποστηρικτές να συγκεντρώνονται στα γραφεία της Blue Diamond Society στην Κατμαντού για να τη συγχαρούν.

Το Νεπάλ θεωρείται μία από τις πιο προοδευτικές χώρες της Νότιας Ασίας στα LGBTQ δικαιώματα. Η χώρα έχει απαγορεύσει τις διακρίσεις λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού από το 2007, εισήγαγε κατηγορία τρίτου φύλου στα έγγραφα ιθαγένειας το 2013 και την κατηγορία “others” στα διαβατήρια το 2015, ενώ από το 2023 υπάρχει και προσωρινή δικαστική εντολή που επιτρέπει την καταχώριση γάμων ομόφυλων και trans ζευγαριών.

Η είσοδος της Shrestha στη Βουλή έχει βάρος πέρα από τον συμβολισμό της εκπροσώπησης. Φέρνει στο εθνικό κοινοβούλιο μια φωνή που συνδέεται άμεσα με τα δικαιώματα, την ορατότητα και τις εκκρεμότητες μιας κοινότητας που έχει μεν νομικά κεκτημένα, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει διακρίσεις και εμπόδια στην καθημερινή ζωή.