Μετά από μήνες ακραίας ξηρασίας που προκάλεσε ελλείψεις νερού και πυρκαγιές, τώρα στη Σιέρα Νεβάδα πέφτει τόσο χιόνι, αρκετό για να σπάσει τα ρεκόρ δεκαετιών.

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανέφεραν ότι αυτός ο μήνας είναι πλέον ο πιο χιονισμένος Δεκέμβριος που έχει καταγραφεί για την περιοχή και ο τρίτος πιο χιονισμένος μήνας συνολικά. Πρώτος στην λίστα είναι ο Ιανουάριος του 2017, όταν 6 μέτρα χιονιού και δεν είναι πιθανό να ρίξει τόσο πολύ χιόνι τις επόμενες τρεις ημέρες, προκειμένου να καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ. Τα αρχεία στην περιοχή πηγαίνουν πίσω στο 1970.

NEW DECEMBER RECORD: 193.7"



With a 24 hour official #snow total of 38.9" at the lab, we have smashed the previous record of 179" of snow in December set in 1970!



Snow rates are still heavy and we could even break the 200" mark today!