Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Χιλιάδες άνθρωποι καταθέτουν νομικές διεκδικήσεις κατά της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson, υποστηρίζοντας ότι πωλούσε επί δεκαετίες μωρομάντηλα που περιείχαν ταλκ μολυσμένο με αμίαντο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δικηγόρους της υπόθεσης, περίπου 3.000 άνθρωποι ή μέλη των οικογενειών τους έχουν αναφέρει ότι ανέπτυξαν μορφές καρκίνου των ωοθηκών, ή μεσοθηλίωμα μετά τη χρήση των προϊόντων της Johnson & Johnson και διεκδικούν αποζημιώσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Η συνολική αξία των απαιτήσεων υπολογίζεται σε πάνω από £1 δισ., όπως κατατέθηκε από την KP Law την Πέμπτη.

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η Johnson & Johnson, μαζί με τις τρέχουσες και πρώην θυγατρικές της, Johnson & Johnson Management και Kenvue UK, θα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες. Η εταιρεία αργότερα αντικατέστησε το ταλκ με άμυλο καλαμποκιού, αλλά η παραγωγή και πώληση μωρομάντηλων με ταλκ σταμάτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως μόλις το 2023, τρία χρόνια μετά τη διακοπή των πωλήσεων στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η Johnson & Johnson αρνείται τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπος της Kenvue, πρώην καταναλωτικής υγειονομικής θυγατρικής της J&J, δήλωσε ότι το ταλκ που χρησιμοποιήθηκε στα μωρομάντηλα ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς, δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο. Το ταλκ είναι ένα φυσικό ορυκτό που εξορύσσεται από το έδαφος.

Johnson & Johnson: Ισχυρισμοί των δικηγόρων και προσωπικές μαρτυρίες

Ο Michael Rawlinson KC, εκπρόσωπος της ομάδας που καταθέτει την αγωγή, δήλωσε ότι «πολύ λίγες, αν όχι καμία, εμπορικά εκμεταλλευόμενες πηγές ταλκ στον κόσμο δεν περιέχουν αμίαντο και όλα τα ορυχεία που τροφοδοτούσαν τους εναγόμενους περιείχαν αμίαντο».

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, η Johnson & Johnson γνώριζε για τη μόλυνση, αλλά απέκρυπτε την πληροφορία από το κοινό για δεκαετίες. Η εταιρεία φέρεται να «πιέζει ρυθμιστικές αρχές» και να χρηματοδοτεί επιστημονικές μελέτες για να μειώσει την ανησυχία σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρει ο Rawlinson, ήταν η εταιρεία να «ενεργεί κακόπιστα για να προστατεύσει τη φήμη και τα κέρδη του προϊόντος».

Το μεσοθηλίωμα είναι μια μορφή καρκίνου που σχεδόν πάντα προκαλείται από έκθεση σε αμίαντο, συνήθως στους πνεύμονες. Ο Rawlinson επεσήμανε ότι ο τρόπος εφαρμογής του μωρομάντηλου, στρίψιμο ή ανακίνηση του μπουκαλιού, δημιουργούσε σύννεφα σκόνης που εισπνέονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μαρτυρίες θυμάτων συγκλονίζουν: η Janet Fuschillo, 75 ετών, δήλωσε ότι χρησιμοποίησε το μωρομάντηλο της J&J από τη δεκαετία του 1960 και διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών πριν από επτά χρόνια. Η Patricia Angell περιέγραψε τον σύζυγό της Edward, που πέθανε από μεσοθηλίωμα το 2006, ως «απολύτως υγιή άνθρωπο» που γνώριζε για τον αμίαντο, αλλά χρησιμοποίησε ταλκ της J&J καθημερινά.

Η Kenvue δήλωσε ότι «συμπάσχει βαθιά με τους ανθρώπους που ζουν με καρκίνο» και τόνισε ότι η ασφάλεια των μωρομάντηλων της J&J υποστηρίζεται από χρόνια ανεξάρτητων δοκιμών από κορυφαία εργαστήρια, πανεπιστήμια και υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Το ταλκ που χρησιμοποιήθηκε ήταν υψηλής ποιότητας, συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς, δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο.

Με πληροφορίες από Guardian