ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το χειρόγραφο σημείωμα του ζεύγους Νετανιάχου για τους ομήρους - Τι τους έγραψαν

Εκτός από τα σημειώματα για τους ομήρους, υπάρχει και το κιτ υποδοχής που περιλαμβάνει διάφορα αντικείμενα, όπως ρούχα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Facebook Twitter
0

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του, Σάρα, άφησαν χειρόγραφα σημειώματα για τους ομήρους της Χαμάς που απελευθερώνονται σήμερα.

«Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε και σας αγκαλιάζουμε» αναφέρουν τα χειρόγραφα σημειώματα για τους ομήρους.

Εκτός από τα σημειώματα για τους ομήρους, υπάρχει και το κιτ υποδοχής που περιλαμβάνει ρούχα και προσωπικά αντικείμενα, έναν φορητό υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα τάμπλετ, μεταξύ άλλων ειδών.

Νετανιάχου: «H μάχη δεν έχει τελειώσει»

Υπενθυμίζεται πως χθες το βράδυ, ο Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ κατάφερε «τεράστιες νίκες» σε δύο χρόνια πολέμου επί της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα σύνορά του, αλλά «η μάχη δεν έχει τελειώσει».

«Μαζί, πετύχαμε τεράστιες νίκες, νίκες που εξέπληξαν όλο τον κόσμο. Και θέλω να σας το πω: παντού όπου πολεμήσαμε, κερδίσαμε τη νίκη, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε ομιλία του προς το έθνος την παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων.

«Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σηματοδοτεί ένα «ιστορικό γεγονός» που συνδυάζει «λύπη και χαρά», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Η επιστροφή της Δευτέρας στο Ισραήλ, είναι «ένα ιστορικό γεγονός που συνδυάζει τη λύπη η οποία συνδέεται με την απελευθέρωση των δολοφόνων με τη χαρά της επιστροφής των ομήρων», τόνισε ο Νετανιάχου ελπίζοντας ότι, παρά τις «πολλές διαφωνίες» μεταξύ των Ισραηλινών, στο τέλος «οι καρδιές θα ενωθούν» στη χώρα.

Την παραμονή της επιστροφής των ομήρων, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για μια βραδιά συγκίνησης, μια βραδιά δακρύων και μια βραδιά χαράς, καθώς αύριο τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους».

«Η αυριανή μέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δρόμου, ενός δρόμου οικοδόμησης, ενός δρόμου θεραπείας και ελπίζω ενός δρόμου όπου οι καρδιές θα ενωθούν», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, ενώ η χώρα παραμένει πολύ διχασμένη και αρκετές δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες δείχνουν μια ισχυρή πλειοψηφία Ισραηλινών να είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το θέμα του πολέμου.

Και ενώ το Ισραήλ εστιάζει στην επιστροφή των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, ορισμένοι στη χώρα, όπως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ηγέτης εθνικιστικού κόμματος, προειδοποιούν τους Ισραηλινούς ότι επίκειται ένας νέος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Το Σάββατο το βράδυ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία που ανέφερε ότι ο Νετανιάχου, σε συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να «τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΜΗΡΟΙ ΧΑΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διεθνή / Δείτε live: Στις 10:00 η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων της Χαμάς - Η λίστα με τα ονόματα

Ελεύθεροι οι πρώτοι 7 όμηροι - Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είχε κόψει επαφές με τον στον Τζέφρι Έπσταϊν: Του είπε «είμαστε μαζί σε αυτό» σε email του 2011

Διεθνή / Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είχε κόψει επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Του είπε «είμαστε μαζί σε αυτό» σε email του 2011

Ο πρίγκιπας Άντριου έστειλε email μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, αλλά αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει την επικοινωνία του με τον Επστάιν το 2010.
LIFO NEWSROOM
ΛΕΚΟΡΝΙ ΓΑΛΛΙΑ

Διεθνή / Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό «πριν από το τέλος της χρονιάς»

Αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες- μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό- «προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών», σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πολιτική αστάθεια
LIFO NEWSROOM
ΟΜΗΡΟΙ ΧΑΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διεθνή / Δείτε live: Στις 10:00 η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων της Χαμάς - Η λίστα με τα ονόματα

Ελεύθεροι οι πρώτοι 7 όμηροι - Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους ίδιους 20 ομήρους των οποίων τα ονόματα είχαν ήδη δοθεί στο Ισραήλ νωρίτερα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
LIFO NEWSROOM
Έκθεση-καμπανάκι: Αυξάνονται οι θάνατοι εφήβων και νέων από αυτοκτονίες, ουσίες και ασθένειες

Διεθνή / Έκθεση-καμπανάκι: Αυξάνονται οι θάνατοι εφήβων και νέων από αυτοκτονίες, ουσίες και ασθένειες

Η έρευνα, που βασίστηκε σε πάνω από 300.000 πηγές δεδομένων, καταγράφει ανησυχητικές τάσεις: οι θάνατοι νέων αυξάνονται, ενώ οι χρόνιες παθήσεις και τα ψυχικά νοσήματα επιδεινώνονται
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ για αντίποινα σχετικά με την απειλή του Τραμπ για δασμούς 100%

Διεθνή / Η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ για αντίποινα μετά την απειλή του Τραμπ για δασμούς 100%

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμείνουν στον λάθος δρόμο, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου
LIFO NEWSROOM
Ιαν Γουότκινς: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδεραστή πρώην τραγουδιστή των Lostrpophets στη φυλακή

Διεθνή / Ίαν Γουότκινς: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδεραστή πρώην τραγουδιστή των Lostrpophets στη φυλακή

Ο 48χρονος, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή σε βρετανική φυλακή για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών, εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και υπέκυψε επί τόπου
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες

Διεθνή / ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες

«Πολλοί τραυματίες και αυτόπτες μάρτυρες έτρεξαν προς κοντινές επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη
LIFO NEWSROOM
 
 