Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: Με Μαράια Κάρεϊ και Αντρέα Μποτσέλι η τελετή έναρξης 

Ο Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι διοργανωτές. Ο Ιταλός τενόρος προστίθεται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς, στο οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί η συμμετοχή της Μαράια Κάρεϊ.

Η τελετή θα φιλοξενηθεί στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου και θα περιλαμβάνει την παρέλαση των αθλητών και ζωντανό θέαμα διάρκειας περίπου τριών ωρών. Πρόκειται για τη στιγμή που παραδοσιακά συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση των Αγώνων.

Σε μια αντανάκλαση της ιδιαιτερότητας των Ολυμπιακών του Μιλάνο–Κορτίνα, που χαρακτηρίζονται ως οι πιο «απλωμένοι» γεωγραφικά στην ιστορία του θεσμού, τμήματα της τελετής θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα και σε άλλες τοποθεσίες. Εικόνες θα μεταδίδονται από την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στους Δολομίτες, από το Λιβίνιο στις ιταλικές Άλπεις και από το Πρεντάτσο, στην αυτόνομη επαρχία του Τρέντο, ώστε να συμμετέχουν και αθλητές από απομακρυσμένα αγωνίσματα.

Στο πρόγραμμα θα υπάρχει και αφιέρωμα στον Τζόρτζιο Αρμάνι, τον Ιταλό σχεδιαστή μόδας που πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 91 ετών. Ο Αρμάνι είχε μακρά σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας σχεδιάσει επί χρόνια τις στολές της ιταλικής αποστολής, ενώ το αποτύπωμά του στο Μιλάνο είναι έντονο, από το Armani Teatro και το μουσείο Silos μέχρι τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ EA7 Emporio Armani Milano.

Ο Μποτσέλι, με καριέρα που κινείται ανάμεσα στην όπερα και την ποπ, έχει τραγουδήσει σε γεγονότα όπως η στέψη του βασιλιά Καρόλου και η 75η επέτειος του ιταλικού Συντάγματος. Στην πρόσφατη επετειακή δουλειά του «Duets» (30th Anniversary) συνεργάζεται με καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών, από την Karol G έως τον Chris Stapleton, ερμηνεύοντας σε τέσσερις γλώσσες.

Η εμφάνισή του στην τελετή έναρξης εντάσσεται ανάμεσα σε σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας του. Την επόμενη ημέρα, στις 7 Φεβρουαρίου, θα βρεθεί στο Κολόμπους του Οχάιο για συναυλία, πριν συνεχίσει με ακόμη έξι εμφανίσεις στις ΗΠΑ.

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη συμμετοχή του Μποτσέλι ως «μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της τελετής», υποστηρίζοντας ότι θα ενώσει το θέαμα με τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων και θα δώσει έναν σύγχρονο, διεθνή τόνο στη συνολική αφήγηση της βραδιάς.

Την καλλιτεχνική παραγωγή της τελετής έχει αναλάβει ο Μάρκο Μπάλιτς, με εμπειρία σε περισσότερες από δώδεκα ολυμπιακές τελετές, ενώ πληροφορίες για το πρόγραμμα δίνονται σταδιακά τους τελευταίους μήνες.

Η Μαράια Κάρεϊ, το πρώτο διεθνές όνομα που είχε ανακοινωθεί για την έναρξη στο Σαν Σίρο, πρόσθεσε αμερικανικό «άρωμα» στο γεγονός, γράφοντας σε ανάρτησή της στα ιταλικά «Ci vediamo a Milano». Στην τελετή θα συμμετάσχουν επίσης οι Ιταλίδες ηθοποιοί Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε και Ματίλντε ντε Άντζελις.

Στο στάδιο αναμένεται να βρεθούν περίπου 60.000 θεατές, ενώ εκατομμύρια θα παρακολουθήσουν από την τηλεόραση.

Η αυλαία των Αγώνων θα πέσει στις 22 Φεβρουαρίου στη Βερόνα, με την τελετή λήξης να φιλοξενείται στη ρωμαϊκή Αρένα της πόλης και κεντρικό πρόσωπο τον διεθνούς φήμης Ιταλό χορευτή Ρομπέρτο Μπόλε.

