Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζουν σθεναρά τα συμφέροντα τους»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα τα εθνικά τους συμφέροντα, υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του, Ντονγκ Τζουν.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες της Ουάσιγκτον για τις κινεζικές δραστηριότητες στη Νότια Σινική Θάλασσα, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που έχει για τους συμμάχους ασφαλείας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για περίπου 75 λεπτά την Παρασκευή, στη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συγκέντρωσης των υπουργών Άμυνας των χωρών της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Όπως υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν σύγκρουση, θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους και να διατηρούν τις απαραίτητες δυνατότητες για να το πράξουν στην περιοχή.

Η συνάντηση ήταν η πρώτη σε υψηλό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μετά τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης στη Νότια Κορέα μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, όπου συμφώνησαν να μειώσουν τις εμπορικές εντάσεις που προκάλεσαν οι αμερικανικοί δασμοί και να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες του με τον Σι.

Με πληροφορίες από Bloomberg