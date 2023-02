Γυναίκα εμφανίστηκε με εσώρουχα στο Τείχος των Δακρύων και συνελήφθη

Μια γυναίκα εμφανίστηκε στο Τείχος των Δακρύων φορώντας μόνο τα εσώρουχά της και συνελήφθη από τις αρχές ασφαλείας.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τη γυναίκα στο Τείχος των Δακρύων να φοράει μόνο εσώρουχα με τη λέξη «Bibi» γραμμένη στον μηρό της, προφανώς ως μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η αστυνομία συνέλαβε την 35χρονη γυναίκα ως ύποπτη για σκόπιμη ασέβεια σε ιερό τόπο.

Unusual protest. Woman disrobes at the Wailing Wall in protest of bill that would impose clothing on women #Jerusalem #westernwall #israel #women #kotel @ynetalerts



See more: https://t.co/TzdOtu0yDl pic.twitter.com/ofY8AYpYLC