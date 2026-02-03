ΕΛΛΑΔΑ
Εθνικό Απολυτήριο: Σε εφαρμογή από το 2027-2028 - Τι αλλάζει

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το Εθνικό Απολυτήριο δεν θα αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για την ψήφιση, έως τον Δεκέμβριο, και την εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028 του Εθνικού Απολυτηρίου.

Η μεταρρύθμιση επηρεάζει τους μαθητές που φοιτούν τώρα στη Β΄ Γυμνασίου.

Η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου είχε παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Όπως έχει επισημάνει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η μετάβαση θα είναι σταδιακή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τι αλλαγές φέρνει το Εθνικό Απολυτήριο

Η πρώτη σύσκεψη για το ζήτημα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το Εθνικό Απολυτήριο δεν θα αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά.

Η επίδοση των μαθητών στο Λύκειο θα συνυπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω συγκεκριμένων συντελεστών ανά τάξη.

Υπό συζήτηση είναι ένα σύστημα κλιμακωτής βαρύτητας, κατά το οποίο:

  • η Α΄ Λυκείου θα συνεισφέρει κατά 15%,
  • η Β΄ Λυκείου κατά 35%,
  • και η Γ΄ Λυκείου κατά 50%.

Οι συγκεκριμένοι συντελεστές, όπως και τα μαθήματα που θα προσμετρώνται σε κάθε τάξη, δεν έχουν οριστικοποιηθεί και θα αποτελέσουν αντικείμενο του εθνικού διαλόγου που ξεκινά.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου, η αποσυμφόρηση της εξεταστικής πίεσης και η διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης των μαθητών.

Οι πέντε πυλώνες της μεταρρύθμισης

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, που αφορούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα:

  • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό και κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Σχολική ζωή, με το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την εξεταστική διαδικασία.
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο τους.
  • Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.
  • Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια.
