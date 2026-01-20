Γροιλανδία: Η αινιγματική απάντηση του Τραμπ - «Θα δείτε τι θα γίνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να θέσει όρια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, όταν ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για την απόκτησή της. «Θα δείτε τι θα γίνει», απάντησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Η δήλωση ήρθε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης με Ευρωπαίους συμμάχους, έπειτα από σειρά αναρτήσεων του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες υποστήριξε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν ψυχρές αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ακολούθησαν απειλές για επιβολή δασμών από την Ουάσιγκτον, με στόχο να πιεστεί η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αντίθεσή της σε ενδεχόμενη αμερικανική κίνηση.

Το ζήτημα της Γροιλανδίας αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις της φετινής συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει ήδη συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί εκεί συνάντηση με αντικείμενο το θέμα, έπειτα από «πολύ καλή», όπως τη χαρακτήρισε, τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, NATO υπό την ηγεσία του Μαρκ Ρούτε.

«Έχουμε πολλές συναντήσεις προγραμματισμένες για τη Γροιλανδία και πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο πρόγραμμά του στο Νταβός. Όταν ρωτήθηκε αν το σχέδιό του θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο χρηματοδοτικές δεσμεύσεις Ευρωπαϊκών χωρών προς τις ΗΠΑ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Αμφιβάλλω. Χρειάζονται πολύ αυτή τη συμφωνία μαζί μας. Αγωνίστηκαν σκληρά για να την πετύχουν», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η επιμονή του στο θέμα της Γροιλανδίας απειλεί τη συνοχή της Συμμαχίας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι θα υπάρξει λύση «καλή για όλους». «Θα βρούμε κάτι που θα κάνει το ΝΑΤΟ πολύ χαρούμενο και εμάς πολύ χαρούμενους», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τη Γροιλανδία κρίσιμη «για λόγους ασφάλειας, εθνικής αλλά και παγκόσμιας».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη χρήση δασμών ως μέσο πίεσης, ακόμη και στο ενδεχόμενο που το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει παράνομη τη συγκεκριμένη πρακτική. «Θα πρέπει να κινηθούμε νομικά με κάτι άλλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η σημερινή προσέγγιση είναι «η καλύτερη, η πιο ισχυρή, η πιο γρήγορη και η λιγότερο περίπλοκη». Κάλεσε μάλιστα τους δημοσιογράφους να «ρίξουν μια ματιά στη λέξη “άδεια”», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει εναλλακτικά νομικά εργαλεία.