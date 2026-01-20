Μακρόν για Γροιλανδία: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες - Νέα αποικιακή προσέγγιση η λογική Τραμπ»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, άσκησε κριτική στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία κάνοντας λόγο πως η «Ευρώπη προτιμάει τον σεβασμό από τους νταήδες».

Ο Εμάνουελ Μακρόν, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε τους «απαράδεκτους, νέους δασμούς» που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, προειδοποιώντας για «νέα αποικιακή προσέγγιση» σε ό,τι αφορά στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις», στο πλαίσιο μιας εμπορικής στρατηγικής που, κατά τον ίδιο, στρέφεται ευθέως κατά των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «η Ευρώπη επιλέγει τον σεβασμό αντί της βίας και το κράτος δικαίου αντί του νόμου του ισχυρότερου».

“Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is the rule of law, is a good place”



Macron, WEF 2026

🇫🇷🇪🇺 pic.twitter.com/Vq3D1vqAum — Sophie Pedder (@PedderSophie) January 20, 2026

Εμάνουελ Μακρόν: «Αμερικάνικη, ανταγωνιστική στρατηγική»

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για μια αμερικανική «ανταγωνιστική στρατηγική» που έχει στόχο να «αποδυναμώσει και να υποτάξει την Ευρώπη», επισημαίνοντας ότι η ήπειρος διαθέτει «πολύ ισχυρά εργαλεία» στον τομέα του εμπορίου και ότι πρέπει να τα «χρησιμοποιεί» κάθε φορά που «δεν τυγχάνει σεβασμού».

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιεξαναγκασμού, τον οποίο χαρακτήρισε «μπαζούκα» σε περίπτωση εμπορικού πολέμου.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για μια ευρύτερη διεθνή συγκυρία «αστάθειας και ανισορροπιών», τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και οικονομίας. Προειδοποίησε για μια «ολίσθηση προς την αυταρχικότητα και την αυξημένη χρήση βίας», σημειώνοντας ότι «οι συγκρούσεις έχουν πλέον γίνει ο κανόνας» στη διεθνή σκηνή.

Αναφέρθηκε επίσης στη διαφορά στρατηγικής μεταξύ των ευρωπαϊκών, αμερικανικών και κινεζικών αγορών, μιλώντας για την «υπερβολική επένδυση της Κίνας και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης». Όπως τόνισε, «η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στο πρόβλημα της χαμηλής ανάπτυξης και του χαμηλού ΑΕΠ ανά κάτοικο», αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο». Σύμφωνα με τον ίδιο, το 65% του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες συνδέεται με την καινοτομία, τομέα στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερέχουν χάρη σε ισχυρές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. «Η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις – αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές μας με τις ΗΠΑ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια.

Παράλληλα, στάθηκε και στη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, τονίζοντας την ανάγκη για «μεγαλύτερη απλούστευση», ώστε να καταστεί πραγματικά λειτουργική και αποτελεσματική ως ενιαίος χώρος οικονομικής δραστηριότητας.

Κλείνοντας την περίπου δεκάλεπτη ομιλία του, ο Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερη ανάπτυξη και σταθερότητα».

Με πληροφορίες από Guardian