Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους κατοίκους να είναι «έτοιμοι για πιθανή εισβολή»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι ο πληθυσμός και οι αρχές του νησιού της Αρκτικής πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή, ακόμη και αν αυτό παραμένει ένα απίθανο σενάριο, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί ότι θα καταλάβει το έδαφος.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ, νωρίτερα σήμερα.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα σχηματίσει μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών για να βοηθήσει τους πολίτες να προετοιμαστούν για τυχόν διαταραχές στην καθημερινή τους ζωή, δήλωσε επίσης ο Νίλσεν. Η κυβέρνηση εργάζεται για τη διανομή νέων οδηγιών στον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης να έχουν αποθηκευμένα στα σπίτια τους τρόφιμα για πέντε ημέρες.

Γροιλανδία: Αγωνία για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρέπει να αποκτήσει τη Γροιλανδία για «λόγους ασφαλείας» και νωρίτερα την Τρίτη δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία φαίνεται ο ίδιος να καρφώνει μια αμερικανική σημαία στο νησί.

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό 57.000 κατοίκους, είναι μέρος του Βασιλείου της Δανίας, αλλά έχει τη δική της κυβέρνηση που εποπτεύει τους περισσότερους τομείς της ζωής, εκτός από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Η Δανία έχει αναπτύξει τις τελευταίες ημέρες περισσότερα στρατεύματα στη Γροιλανδία για να ενισχύσει την άμυνα στην Αρκτική.

Η Γροιλανδία βρίσκεται υπό «μεγάλη πίεση» και «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια», δήλωσε ο Mute B. Egede, υπουργός Οικονομικών του νησιού και πρώην ηγέτης, στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Καναδά έχει σχεδιάσει πώς θα ανταποκριθεί σε μια αμερικανική εισβολή, μετά τη δημόσια αναφορά του Τραμπ στη χώρα ως πιθανό 51ο κράτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Globe and Mail, το οποίο επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους που τονίζουν ότι θεωρούν μια αμερικανική εισβολή εξαιρετικά απίθανη.

Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει παραπάνω στρατεύματα

Η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, σε μια συγκυρία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την κατεύθυνση της προσάρτησης του νησιού. Σύμφωνα με δανικά μέσα, νέα δύναμη μάχιμων στρατιωτών αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στο Κάνγκερλουσουακ, όπου βρίσκεται το βασικό διεθνές αεροδρόμιο της Γροιλανδίας.

Όπως δήλωσε ο διοικητής των δανικών δυνάμεων στην Αρκτική, υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν, περίπου 100 Δανοί στρατιώτες έχουν ήδη μεταβεί στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, και αντίστοιχος αριθμός στο Κάνγκερλουσουακ, στη δυτική πλευρά του νησιού. Οι δυνάμεις αυτές θα συμμετάσχουν στην άσκηση Arctic Endurance, με τον Άντερσεν να επιμένει ότι η ανάπτυξη συνδέεται με τις ρωσικές απειλές και όχι με τις δηλώσεις Τραμπ.

Παράλληλα, η Κοπεγχάγη άνοιξε εντός του ΝΑΤΟ τη συζήτηση για πιθανή συμμαχική παρουσία στη Γροιλανδία. Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, ανέφερε ότι έθεσε το θέμα σε συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η πρόταση καταγράφηκε από το ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Bloomberg