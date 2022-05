«Γραμμή Ελισάβετ»: Ο νέος υπόγειος σιδηρόδρομος βαθιά κάτω από το Λονδίνο ξεκίνησε δρομολόγια

Ένας τεράστιος νέος υπόγειος σιδηρόδρομος βαθιά κάτω από τους δρόμους του Λονδίνου προσέλκυσε δεκάδες ανυπόμονους επιβάτες που πλήρωσαν εισιτήριο προκειμένου να μπουν για πρώτη φορά στη νέα γραμμή του μετρό, κόστους 25 δισ. δολαρίων, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τις αστικές μετακινήσεις.

Ένα πλήθος από λάτρεις των σιδηροδρόμων, επιβάτες και ενθουσιασμένους κατοίκους έσπευσαν να προλάβουν το πρώτο από τα νέα τρένα της «γραμμής Ελισάβετ» καθώς αναχωρούσε από το σταθμό Paddington λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της Τρίτης, με αρκετούς να έχουν στηθεί στην ουρά για ώρες.

Η γραμμή, γνωστή ως Crossrail πριν μετονομαστεί προς τιμήν της Βασίλισσας Ελισάβετ - που την επισκέφτηκε την περασμένη εβδομάδα - θα μειώσει δραστικά τους χρόνους μετακίνησης σε όλο το Λονδίνο.

The Queen and The Earl met those who have been key to the Crossrail project, as well those who will be running the railway - including apprentices, drivers, and station staff. pic.twitter.com/rF6IWiHdka — The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2022

Η κατασκευή - ένα μηχανολογικό θαύμα γεμάτο κινδύνους αφού απλώνεται γύρω από το υπάρχον υπόγειο κουβάρι από βικτοριανούς σωλήνες, σωλήνες αποχέτευσης, θεμέλια κτιρίων και αρχαίους χώρους ταφής- δεν ολοκληρώθηκε, φυσικά, χωρίς διαμάχες και αντιπαραθέσεις.

Με στόχο να ανοίξει αρχικά το 2018, ο σιδηρόδρομος, ενίοτε το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην Ευρώπη, έχει πληγεί από καθυστερήσεις και έναν συνεχώς αυξανόμενο προϋπολογισμό. Επιπλέον παραμένει κι ένα βασικό ερώτημα- κατά πόσον θα είναι χρήσιμος δεδομένου πως η πανδημία του κορωνοϊού μείωσε αισθητά την κίνηση των επιβατών.

Ωστόσο όσοι χρησιμοποίησαν χθες την γραμμή, περισσότερο κυριεύτηκαν από ενθουσιασμό παρά ανησυχίες, όταν αντίκρισαν τα κλιματιζόμενα ευρύχωρα βαγόνια και τους ευάερους σταθμούς- ένας άλλος πλανήτης συγκριτικά με τον συνωστισμό και τον θόρυβο των παλαιότερων γραμμών του υπόγειου σιδηρόδρομου.

Facebook Twitter Φωτ: EPA/TOLGA AKMEN

Facebook Twitter Φωτ: EPA/TOLGA AKMEN

Μεταξύ των πρώτων ήταν η Elizabeth Harding, 37 ετών, υγειονομική υπάλληλος από το St. Albans, βόρεια του Λονδίνου, η οποία φόρεσε για την περίσταση ειδικά αθλητικά "Elizabeth line", πριν φύγει από το σπίτι στις 3.30 π.μ.

«Μου αρέσουν τα τρένα και με λένε Ελισάβετ, έχω και τα παπούτσια, οπότε έπρεπε να έρθω», είπε στο CNN από τον σταθμό Farringdon καθώς ένα τρένο περνούσε αθόρυβα για τον επόμενο προορισμό του. «Πόσο συχνά θα έχεις την ευκαιρία να μπεις σε μια ολοκαίνουργια γραμμή τρένου που ανοίγει στο Λονδίνο;», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η νέα γραμμή ανταποκρίνεται τέλεια των προσδοκιών. «Την βρίσκω ήρεμη και αισθητικά ευχάριστη», είπε. «Μου αρέσει ιδιαίτερα το ύφασμα του καθίσματος- είναι όμορφο».

Facebook Twitter Η Elizabeth Harding (με τα ιδιαίτερα παπούτσια της) ήταν από τους πρώτους επιβάτες της νέας γραμμής. Φωτ: CNN

Facebook Twitter

Ο Will Folker, ένας 24χρονος λάτρης των σιδηροδρόμων που ζει στο Λονδίνο και εργάζεται στις πωλήσεις, κατέφτασε επίσης νωρίς για να είναι μεταξύ των πρώτων επιβατών. «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα σιδηροδρόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και αρκετό καιρό, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το βλέπω να ανοίγει μετά από όλες τις δυσκολίες», είπε.

«Είναι ήσυχο, εύκολο στη χρήση και ακριβές. Θα κάνει τα πράγματα ευκολότερα για ανθρώπους που έρχονται στο κεντρικό Λονδίνο», ανέφερε.

Hundreds of people lined up to be among the first to ride London’s new ‘Elizabeth’ line, the long-delayed and over-budget service which connects East and West London via the Essex countryside and Heathrow Airport https://t.co/s0xcEoZPyd pic.twitter.com/SbZtIqqZOb — Reuters (@Reuters) May 24, 2022

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος ταξίδεψε επίσης με τη νέα γραμμή και πόζαρε για selfies με επιβάτες και προσωπικό, δεν έκυψε την χαρά του για τα εγκαίνια του έργου.

«Όλοι πρέπει να είναι τόσο περήφανοι», είπε στους δημοσιογράφους στο σταθμό Woolwich στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. «Έχουμε τον καλύτερο σιδηρόδρομο στον κόσμο που ανοίγει στο κοινό. Η τελευταία φορά που είχαμε επέκταση συγκοινωνιών σε αυτή την κλίμακα ήταν το 1969 όταν άνοιξε η γραμμή Victoria».